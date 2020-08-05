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05.08.2020 - 22:20 |

Enzo Crivelli: "Bizden iyiydiler"

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Kopenhag'a 3-0 mağlup olarak elenen Başakşehir'de Enzo Crivelli ve Berkay Özcan açıklamalarda bulundu.

Enzo Crivelli: "Bizden iyiydiler"
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Kopenhag'a 3-0 mağlup olarak elenen Başakşehir'de Enzo Crivelli açıklamalarda bulundu.

"Bizden iyiydiler. Onlar bulduğu şansları değerlendirdi, biz değerlendiremedik. Sadece bugün girdiğimiz fırsatları değerlendiremedik, durum budur."

Berkay Özcan ise "Biz buraya kazanmaya, tur atlamaya gelmiştik. 1-0 evimizde kazanmıştık. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık ama olmadı. Kopenhag daha iyiydi. Maçın başında geriye düştük. Sonra 2-0 ve 3-0 oldu." dedi.

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