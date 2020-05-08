12 Haziran ‘şimdilik’ temenni!

Spor hasretiyle yanıp tutuşanlar, maçı gelenler, futbolun sahaya inme tarihi 12 Haziran’a kadar sabredemeyeceğini düşünenler, buyurun size zorlu bir mücadele:

Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca arasındaki tenis maçıyla idare edebilirsiniz “şimdilik”!

Üstelik seyirci yasağı falan da yok; halka açık.

Ve son derece çekişmeli...

Bir orada, bir burada top. Heyecan dorukta.

Evet... Bu dramatik mücadele, hafta başı Futbol Federasyonu ile görüşen Sağlık Bakanlığı’nın, “topun santraya konması için karar sizin” demesiyle başladı.

“İster oynatırsınız ligleri, ister ötelersiniz, ister iptal edersiniz.”

Futbolun gücüne bakın!

Mesela, Berberler Odası’na “ister açın dükkanları ister açmayın, biz karışmayız” der mi Sayın Bakan. Mesela, Berberler Odası’na “ister açın dükkanları ister açmayın, biz karışmayız” der mi Sayın Bakan. Pandemi sürecinde Sağlık Bakanlığı tarafından yapması gerekenler dikte edilemeyen tek kurum TFF. Özerkliğin falan çok ötesinde. Bilim Kurulu’nun önerisiyle 65 yaş üstü, 20 yaş altı tüm vatandaşların iki aydır evde kalmasına, cümle esnafın kepenk indirmesine, okulların kapanmasına, hafta sonları karantinaya ve daha nice pandemi önlemine karar verip uygulatan, zamanı geldiğinde koyduğu kuralları yumuşatabilen sorumlu makam, konu futbol olunca neden kararsız kalmış ola ki?Sayın Bakan muhtemelen, en erken “Eylül gibi bir tarih” önermiş olmalı Futbol Federasyonu’na ki, FIFA Bilim Kurulu bile aynı fikirde.

Ama Futbol Federasyonu, UEFA’nın zorlamasından kulüplerin batmasına kadar kara tabloyu ve kaybedilecek milyarları önüne koyunca “Ne haliniz varsa görün” demiş olmalı. Ama Futbol Federasyonu, UEFA’nın zorlamasından kulüplerin batmasına kadar kara tabloyu ve kaybedilecek milyarları önüne koyunca “Ne haliniz varsa görün” demiş olmalı. Kolay değil bir endüstriyi yok etme kararı. Önceki gün, maçlar için 12 Haziran tarihini veren Federasyon Başkanı Nihat Özdemir, neden “son kararı Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulu’nun vereceğini” açıkladı peki.

Çünkü ne yardan geçebiliyor ne serden!..

Bir taraftan futbolun yaşamasından sorumlu bir numaralı insan. Diğer taraftan insan sağlığı, hatta insan yaşamı ile ilgili tamamen “bilimsel” bir konuda “idari” karar vermek riskli.Aşağı tükürsen iflas, yukarı tükürsen korona. Hiç olmazsa 25 Mayıs’ta yapılması planlanan Geniş Katılımlı Bilim Kurulu toplantısında bir kere daha masaya yatırılsa, Sağlık Bakanlığı “oynatın” veya “erteleyin” dese, kurtulacak sorumluluktan.Ama yok öyle yağma!

Pandemi ile uğraşan Sağlık Bakanı bir de futbolu batırma yükünü almaz sırtına.

Aynı günün akşamı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sorumluluğun Federasyonda olduğunu söyledi, kestirip attı.

TFF’nin de bilim kurulu vardı. Futbola tarih veren Federasyon, kendi bilim kurulundan görüş almış olmalıydı. Onay verdilerse yapacak bir şeyi kalmamıştı!

Meali:

Bize sordunuz... Salgın gerçeği ve tıp bilimi çerçevesinde diyeceğimizi dedik. Oynatmak zorunda olduğunuzu söylediniz, siz bilirsiniz. Artık bizi karıştırmayın.

Set sayın Koca’nın. Ama maç bitmedi.

Bundan sonrasını koronavirüs bilir!

Pes eder bizden elini ayağını çekerse, 12 Haziran’da ligler başlar... Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir gelmiş geçmiş en büyük öngörü ve cesaret sahibi başkan olarak tarihe geçer.

Haziran gelip çattığında (Allah korusun) dünya ile birlikte “ikinci dalga” girdabına falan düşmüş olursak veya pandemi grafiğimiz önlemleri başa sardıracak kadar zikzak çizmeye başlamışsa, ya da yerimizde sayıyorsak, şapkasını alır gider başkan Özdemir.

Çünkü ne futbol kalır ne de Futbol Federasyonu Başkanı’na ihtiyaç.

Şurası bir gerçek ki, 12 Haziran, açıklayanın bile emin olmadığı bir tarih.

“Şimdilik” temenniden ibaret.







