Dikkat; ‘Kış şampiyonu çıkabilir’

Yeni sezona “şampiyonluk şart” sloganıyla hazırlanıp “limitsiz parayla” fırtına gibi yatırım yaparak tepeden tırnağa değişen ve bu yolda en büyük riskleri üstlenen Fenerbahçe Kulübü olduğu için “biz Fenerbahçe’ye söyleyelim rakipleri de anlasın”!..

Tarihin -maddi/manevi- en zor sezonu var önümüzde…

Sokaktaki çocuğun bile bildiği gibi futbolumuz epeydir bataktaydı ve üzerine bir de küresel pandemi yıkıldı.

Telefat çok olacak!

Delik büyük yama küçük… Bu futbol boş tribünleri, kısılmış muslukları ile herkesi birden kurtaramaz.

Yani ancak şampiyon olup Avrupa’da biraz ilerleyerek para toplayan kulübün ayakta durabileceği, diğerlerinin belki kepengi bile açık tutamayacağı “en kritik” sezondayız.

Üstelik ligin akıbeti belli değil…

Salgının nereye kadar izin vereceğini tahmin edebilen bilim insanı yok. Birinci dalganın ikinci pikindeymişiz… İkinci dalga ne zaman? Bu kış, grip mikrobu koronaya omuz verince mi acaba?

Daha dün Sağlık Bakanı Sayın Koca, ligin ilk yarısında Bilim Kurulu’nun “seyircisiz futbol” tavsiyesini açıkladı, TFF’nin % 30 seyirci fantezisini taca attı.

Tedbiri bırakmayalım ama enseyi de karartmayalım.

Belki kenara çekilecek Covit… Tribünler tıka basa seyirci dolacak. Futbol ülke gündemindeki eski yerine oturacak. Yayıncı kuruluş olmak için rekabete girecek uluslararası şirketler. Ki, başta Fenerbahçe tüm kulüpler bu iyimserlik içinde. Yoksa niye borçlarına borç ekleyerek takım yenilemeye çalışsınlar?

İşte tam bu noktada Fenerbahçe’den başlayarak tüm kulüplere sormak lazım:

“Belirsizliklere karşı B planınız var mı”!

Pandemi geçen sezonki gibi lige ara verdirecek boyutlara yükselirse ne yapacaksınız?

Çünkü yüklü takım sayısı ve geçen sezon sıkıştırması yüzünden bu kez salgın hızı düşene kadar bekleyip yeniden başlamak imkansız. Bir hafta boşluk yok.

O zaman… Sezona ara verilmez, son verilir bu sefer.

Muhtemelen de kaçıncı hafta olduğuna falan bakılmaz; puan cetvelinin en üstündeki şampiyon ilan edilir.

Yani, “ligin tapusu puan tablosu” her an… Sezonun herhangi bir haftasında puan cetvelinin üstündeki takımın şampiyon ilan edilmesi, sezon sonunda şampiyon olma ihtimali ile eşit gibi.

Kararı Covit-19 verecek.

Yine Fenerbahçe’ye söyleyelim, rakipleri anlasın…

En kötü senaryo gerçek olursa, o şartlardan kulübü veya okkalı bir hissesini falan satmadan düze çıkma ihtimali olan tek takım, şampiyonluk unvanı ile birlikte vaat edilen paraları toparlayan ve bir dahaki sezona kapağı Avrupa’ya atan takım olacaktır.

Bu sezon “biraz zamana ihtiyacımız var” gibi mazeretler ortadan kalkmıştır doğal olarak… “Transfer sezonu bitmeden eksiklerimizi tamamlayacağız” lafı da çocuk avutmadır. İkinci hafta bile geçtir.

İlk maçtan itibaren hazır olmak, zirvede olmak zorundadır kendisini sağlama almak isteyen takım ve bu da “B Planıdır”.