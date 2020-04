Hani “yanlış söylüyorsam düzeltin” denir ya… Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu “hatamı düzeltti” eksik olmasın.

Hafta başı “Gerçekten yabancı futbolcularımız” başlıklı bir yazı yazmış ve “Doğduğu yerle birlikte doyduğu yeri de vatan saymayan” futbolcuları hedef almıştım.

Yanılmışım…

En azından Fenerbahçe’de öyle değilmiş işin aslı.

Meğer Emre kardeşimin yerli-yabancı tüm takım arkadaşları çoktan katılmışlar korona virüsü ile mücadele kampanyasına.

Bize böyle insanlar lazım.

Açık söyleyeyim, yanılmaktan bu kadar mutlu olduğum bir yazım olmamıştı. Fenerbahçe takımına sevgilerimi, saygılarımı sunarım.

Kaptanın mektubunu gizlemek, yok saymak, kendime saklamak istemedim, sizlerle paylaşıyorum:

***

Sevgili Ercan Ağabey,

Sözlerime ülke olarak mücadele ettiğimiz küresel salgında size ve ailenize sağlıklı, huzurlu günler dileyerek başlamak istiyorum.

Milliyet Gazetesi’ndeki köşenizde kaleme aldığınız yazı üzerine sizinle bir anlamda dertleşmek adına bu mektubu yazmak istedim.

Yazınızda dile getirdiğiniz “Türk milleti olarak kötü günlerde dayanışmayı, kıt kanaat malımızı, paramızı paylaşmayı iyi biliriz” sözlerine yürekten katıldığımı söylerken;

Fenerbahçe Futbol Takımı olarak, Ülkemize ve Büyüklerimize Vefa Borcumuz Var diyerek, bu zor günlerde bizlere ihtiyacı olan 65 yaş üzeri büyüklerimiz için attığımız adıma dair dile getirdiklerinize üzüldüğümü, kırıldığımı paylaşmak istiyorum.

İstanbul Valiliğimizin kampanyasına dahil olma sürecimizi samimiyetime inanacağınızı düşünerek yazacağım.

Ülkemize, milletimize dair gün be gün aldığımız haberler, şu an içerisinde bulunduğumuz durum üzerine takım arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmede, bir şeyler yapmamız gerektiğini, ihtiyaçlı insanlarımıza destek olmamız gerektiğini, bugünlerden ancak ve sadece birlik ve beraberlikle çıkabileceğimizi konuştuk.

Takım kaptanı olarak takım arkadaşlarımızla aramızda bir fon oluşturup, toplayacağımız parayı da en fazla ihtiyacı olanlara iletmek için Başkanımız Ali Koç ile paylaşacağımı söyledim. Bu sözlerimin devamında da kimse zorunlu değil diye ekledim.

Tüm takım arkadaşlarım ‘hepimiz bu ülkede yaşıyoruz, bu ülkenin ekmeğini yiyoruz diyerek eksiksiz şekilde katıldı, destek oldu. Herkes, gönlünden geçen miktarı, toplantıdan hemen sonra belirlediğimiz hesaba yolladı.

Yani bu karar idari bir karar değildi ve inan bana primden/maaştan kesilen eurolar yüreklerine oturmadı hiçbir takım arkadaşımın.

Aksine ‘ben sizlerden biraz daha düşük bir bedelle katılacağım çünkü ülkemdeki insanlar da çok zor durumda’ diyen, hem kendi ülkesine hem bizim ülkemize destek olan arkadaşım var.

Bu toplantımızın ardından Başkanımızın değerli yönlendirmeleriyle Valiliğimize gereken bağışımızı yaptık.

Bizlerin bu toprakların evladı olduğumuzu, gereken her zaman ve her yerde elimizden ne geliyorsa yapmaktan geri durmayacağımızı,

Fenerbahçe formasını giyen takım arkadaşlarımın da kendi vatanları kadar ülkemizi de vatan bildiklerini paylaşmak isterim.

Bu mektubumu tüm Fenerbahçe camiası adına size iletiyor;

Bizi biz yapan değerlerimize sarılıp, birbirimizin yanında olup en kısa sürede ve en az kayıpla bugünleri geride bırakmayı diliyorum.



Saygılarımla,

Emre Belözoğlu Fenerbahçe Futbol A Takımı Kaptanı