Fenerbahçe yönetimi tarafından mana ve öneminden koparılıp “Ersun Yanal’ın jübilesine” çevrilen Ziraat Kupası Yarı Final ilk maçında Fenerbahçe’de her şey her zamanki gibiydi.

Ne futbolcuların reaksiyonu söz konusuydu, ne rehaveti. Yüksek enerji de yoktu, kaytaran da. Yerinde oynamayan savunmacıların hataları bile aynıydı.

İstikrar abidesi sanki Fenerbahçe!

Hoca gitmiş, Avrupa’ya kestirme biletmiş, fark etmedi… Biraz iyi, biraz kötü, deplasmanda yenilip döndü yine Fenerbahçe. Tek avuntusu attığı bir gol. Belki ilerde işe yarayabilir!

Fenerbahçe’de ilk on biri Ersun Yanal değil “kader” yaptı aslında. Sakatlıkları süren Emre ve Rodrigues’e ufak tefek arızalar veren Dirar, Hasan Ali ve Serdar da katılınca Fenerbahçe yepyeni bir savunmayla çıktı sahaya. Yetmedi tek orijinal stoperini de sadece yedi dakika kullanabildi.

Yine de ilk yarıda baskın taraf Fenerbahçe oldu.

Doksan dakikaların bazı bölümlerinde topu, hatta oyunu rakibe bırakan ve rakip hata yaptığında güçlü forvet hattı ile skor yapan Trabzonspor’un oyun şekli en azından maçın ilk yarısında işe yaramadı… Çünkü maçın başında Falette’in sakatlanıp yerini Tolgay’a bırakmasıyla Gustavo stopere geçmiş, maça 4-3-3 başlayan Fenerbahçe orta sahayı beşlemişti.

Oyunun merkezinde hakimiyet Fenerbahçe’deydi. Ama sadece merkezde; üstünlüğünü pozisyona çeviremedi Fenerbahçe. Oyunu tuttu o kadar.

Sadece orta sahada değil, Fenerbahçe savunması ileri çıkıp alan daraltsa da geride boşluk bırakmıyor, baskıdan uzun top deneyen Trabzonspor savunmasından çıkan uzun toplar Nwakaeme ve Sörloth ile buluşamıyordu.

Ev sahibinin gol adamı Sörloth maçın ilk yarısı boyunca Fenerbahçe santraforu Muriç’in kaderini yaşadı, gol bölgelerinde topla buluşan değil, topu o bölgelere taşımaya çalışandı. Nwakaeme ise topla buluştuğunda ikili-üçlü sıkıştırmalarla karşılaştı.

Trabzonspor da ilk yarı bitmeden zorunlu bir değişiklik yaşadı ve Ndiaye yerine Guilherme girdi. Zorunlu ama iyi bir hamleydi. İkinci yarıdaki her Trabzonspor hücumunda Guilherme’nin katkısı vardı.

Sahadaki dengeli oyunda net pozisyon ihtimali azdı tabi… İki takımın da uzaktan şutları vardı o kadar.

İkinci yarı Fenerbahçe’nin “idareten” stoperlerle kurulu savunmasının iflasıyla başladı. Sörloth klasını gösterdi ve geri pası kaparak Trabzonspor’u öne geçirdi.

Golün verdiği moral ve ivme maçın yarısında Fenerbahçe’ye mahkum oynayan Trabzonspor’un vites yükseltmesine sebep oldu. Sörloth’la birlikte Nwakaeme ve Guilherme sahne aldı.

Hatta Ekuban… Novak’ın attığı ikinci Trabzonspor golünün hazırlayanı, Novak’a sunanı oydu. Hepsine yol veren ise Fenerbahçe.

Ersun Yanal klasik hamlelerini yapıp Tolga ile Kruse yerine Zajc ve Ferdi’yi alınca Fenerbahçe hücumda dirildi.

Özellikle sezon boyu kullanılmayan adam eksiltebilen, dar alanda beceri sahibi Ferdi sayesinde. Fenerbahçe bir gol atıp rövanşı kolaylaştırmaya çalışırken Muriç ortaya çıktı.

Fenerbahçe şimdilik Kupa’ya değil sadece Yanal’a veda etti.