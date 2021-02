Kahveci’yi Terim kaybetti G.Saray değil

İrfan Can Kahveci transferini duyduğu andan bu satırların yazıldığı dakikaya kadar ki henüz 24 saat olmadı - en fanatiğinden en platoniğine kadar her Fenerbahçelinin zihninde ne dans ediyor?

Kesin bir zafer hissi!

Derbi kazanmak gibi.

“Ezeli rakibin elinden söküp aldık İrfan Can’ı”…

Aslında o kadar da haksız değiller. Fenerbahçe’nin kadrosunda o klasta epey orta saha var. Belki de daha iyisi.

Kolayca “pek gerek yoktu” bile diyebilir sezonluk düşünen birileri… Ama hemen ekler; “Avucunu yaladı Galatasaray”!

Eh… Gözü parlamış ve rekabet damarı zonklamaya başlamış bir taraftardan “ince hesaplar bekleyebilirsiniz” de, bulabilir misiniz; orası meçhul.

Galatasaray’ın istediğini Fenerbahçe transfer etmişse, oturup Muriç’ten gelen paranın kullanılması gerektiğini, Kahveci’nin bu kaynağı değerlendirmek veya tıpkı Muriç gibi gelecekte katlamak için ciddi bir yatırım olacağını, Fenerbahçe futbol aklının bugün kadar yarınları düşünmek ve takımın yaşını düşürmek, bunu yaparken de yıldız futbolculardan vazgeçmemek zorunda olduğunu hesaplamaz kimse.

Galatasaray istedi, Fenerbahçe aldı; o kadar.

Üstelik yirmi gündür piyasaya “Kahveci’nin gönlü Galatasaray’da” haberleri sızdırılırken…

Parayı bulan da, transferi kotaran da büyük iş başardı Fenerbahçe’de.

İşte tam bu noktada, olayı biraz daha kişiselleştirerek Fenerbahçelilerin keyfine keyif katacak bir tez öne süreyim ben!

Öyle uyduruk cinsten değil, dayanaklı… Belgeli, kanıtlı değilse bile “kanaat onaylı”:

İrfan Can Kahveci transferi, aslında Ali Koç’un Fatih Terim’e cevabıdır… Fıtratına göre sayın Koç “intikam aldı” veya “ağzının payını verdi” diyenler de çıkabilir. Bilemem ama bir “ofsayta düşürme” durumu var ortada ve muhatabı Galatasaray Yönetimi’nden önce Fatih Hoca.

Anlatayım sebebini:

Malum; Ali Koç ile Fatih Terim arasındaki “sözlü müsademe” volüm düşürse de bitmedi iki yıldır.

En son, geçen futbol yılını “Organize ve profesyonelce başlayıp, ZORLU geçen bir sezonu, ADALET arayarak bitiriyoruz. Hakkımızda hayırlısı...” mesajıyla kapatarak Fenerbahçe Başkanı ile arasındaki gerilimin bitmediğinin altını çizmişti Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim.

Peki, Galatasaray’da İrfan Can Kahveci adını ilk telaffuz eden kimdi?

9 ocak 2021 tarihinde 6-0 kazandıkları Gençlerbirliği maçının ardından Terim…

Hem de Galatasaray Yönetimi’nin hayretleriyle yapmıştı kamuya açık açıklamasını:

“Evet, İrfan Can Kahveci’yi istiyoruz. Mohamed’i (Mostafa) istiyoruz, Onyekuru’yu istiyoruz. Göksel (Gümüşdağ) Başkan ile oturup bu konuyu konuşurlarsa sevinirim. İrfan Can ile birlikte Visca için de aynı zamanda... Ben yönetimin elinden geleni yapacağına inanıyorum.’’

Aslında işin bu yanı, Galatasaray’ın iç meselesi… Fenerbahçe Başkanı’nın beyninde şimşek çaktıran ise Terim’in istekleri.

Ayrı renklerdeki bir başkan ile bir hoca arasındaki “asimetrik savaşta” en büyük “yaptırım”, hedef ve isteklerin engellenmesinden başka ne olabilir ki?

Rakip kulübü taraftarları önünde zora sokmak, iyi bir futbolcuya daha sahip olarak şampiyonluk yolunda avantaj sağlamak ve kendi taraftarına okkalı bir selam çakmak da cabası Ali Koç için.

Fenerbahçe’de bu hesaplar yapılırken, Galatasaray Yönetimi henüz erk sahibi olduğunu Terim’in medya üzerinden gelen alışılmadık talebi ardından giderek kanıtlamaya çalışıyor ve Başkan Mustafa Cengiz, Fatih Terim ile birlikte toplantı yaptıklarını ve hocaya hak verdiklerini ifade ediyordu!

Ayıp olmasa “talimatı aldık” diyecekti Galatasaray Başkanı ama “İrfan Can ve Visca transferleriyle ilgili hocamızın istediklerini yapmak için çaba harcıyoruz” sözleriyle yetindi.

Galatasaray Yönetimi, Terim’e katıldı, uğraştı, koşulları zorladı ama olmadı.

Hak vermekle para vermek, tıpkı niyet etmekle işi bitirmek gibi farklı şeylerdi çünkü. Neredeyse bir “açık arttırma” düzenlemişti Başakşehir ve en başta Galatasaray’ın yeterli kaynakları yoktu. Fenerbahçe’nin varsa, sevinmesin mi Fenerbahçeli?

“Ezeli rakibin elinden aldık İrfan’ı” hissi yaşamasın mı?

Lakin adres yanlış! Galatasaray’ın değil Fatih Terim’in elinden alındı İrfan Can Kahveci.

İnşallah Galatasaray Yönetimi’ne bağırıp çağırmıyordur şu anda hocaları!

Şimdi kimin elinden alınmış oluyor İrfan Can Kahveci?..

Galatasaray’ın mı Fatih Terim’in mi?