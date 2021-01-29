Mesai saatindeki Boğaz Köprüsü gibi maç trafiği futbolcuları zorlayabilir… Ama yöneticiler için bulunmaz nimettir. Çünkü tüm gafların, saçmalıkların ömrü en fazla üç gün sürüyor bu trafikte.

Endişelenmeyin!..

Karambole gidenleri tarihe not düşmek bizim işimizdir.

Konumuz Galatasaray… Ve onun çikolata kaplı Şili biberi gibi sözleriyle ünlü başkanı sayın Mustafa Cengiz.

Severiz hepimiz. Sağlık ve başarı dileriz. Lakin meslek zalim.

2 Mayıs 2019 tarihinde “Fener ol kampanyası” açıklandığında ne demişti Galatasaray başkanı?

“Biz de çok iyi bir proje yaptık. Ama sonra düşünüp vazgeçtik. Çünkü camiamız, 10 milyon Euro’ya adam alıp (Diagne) parayı çarçur ediyorsunuz, sonra da para mı dileniyorsunuz der diye düşündük”.

Fenerbahçe ve dilenci!..

Biraz ayıptı ama formayla, biletle, dekodırla sağılan kulüp taraftarlarını gözeten halkçı bir tarafı olduğundan, üslup görmezden gelinebilir sayın Cengiz’e hak verilebilirdi.

Sonuçta hesabını kitabını bilen bir başkan, taraftardan yardım istenmesine karşıydı işte.

Bilemedin, “tilki uzanamadığı üzüme koruk der” hesabı boş verilebilirdi bu sataşmaya.

Zaten Fenerbahçe de öyle yaptı.

“Canın sağ olsun Mustafa Başkan” demediği kaldı Ali Koç’un.

Peki, iki yıl geçmeden ne oldu?

Keser döndü, sap döndü… Günü geldi hesap döndü!

22 Ocak 2021 Cuma günü “Başkanının tespitiyle” dilenciliğe başladı Galatasaray!

Sayın Cengiz sürpriz şekilde GSTV ekranlarına çıktı… Bağış kampanyası başlattı.

Hem de ne kampanya… İban’ı bile yok!

Öncesi olmayan, ön hazırlığı olmayan bu bağış kampanyası fikrinin spontane geliştiği, başkan ve yakınındaki birkaç kişi dışında kimsenin haberinin olmadığı anlaşıldı biraz sonra.

Fatih Terim’in bile haberi yoktu, iyi mi?

Şimdi…

Kimin dilenci olduğundan daha önemli bir soru var ortada ve maç trafiği arasında kaybolmamalı:

Dev camiaların başkanları ergen bir taraftar gibi rakibin girişimini karaladıktan, hatta hakaret ettikten sonra aynı yöntemi denemeye kalkarlarsa yaptırımı olmaz mı?

Daha açık yazalım:

Sayın Mustafa Cengiz sadece başkan değil aynı zamanda muhalefettir Galatasaray’da… Resmen kimyasını bozuyor takımın, hocanın. Terim kaç kere şikayetci oldu yönetimden, hatırlamıyorum artık.

Başkan ve yönetimi Fatih Terim’in katlanamayacağı kadar vahim bir saçmalama düzeyine geldi maalesef. Fenerbahçe’ye değil, onlara rağmen şampiyonluk hayal gibi. Hepsi oturdukları koltuğa bir an önce veda etmeli.