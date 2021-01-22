Yetiş Mesut Özil!

Aslında soğuğa alışılamıyor galiba!.. Kimse suçlanamaz tabi; kürksüz yaratılmış her canlı sonuna kadar haklıdır bu konuda.

Kar, kış, buzda Sivasspor da Fenerbahçe gibi yarı donmuş başladı maça.

Henüz ikinci dakikada, geçen hafta en iyi topunu oynayan temassız stoper Tisserand’ın birlikte çıktığı uzun topu Yatabare’ye bırakması ve 5. dakikada sakatlanıp çıkması, yerine Lemos’un girmesi Fenerbahçe’yi en az soğuk kadar sersemletti.

Çünkü, yeni kurguda son haftaların ileri çıkan Gustavo’su, uzun süre ne yapacağını kestiremedi.

Gustavo’nun kararsızlığı Fenerbahçe’nin maça başladığı tempoyu düşürmesine neden oldu. Savunma ve forvet arasındaki bağı kopardı. Yumruk almış boksör gibiydi Fenerbahçe. Daha sonra ilk toparlanan Fenerbahçeli de Gustavo’ydu, o başka…

Bu koşullarda maçı orta sahada kilitleyip savunma arkasına uzun toplarla rakip kaleye gitmek niyetiyle maça başlayan Sivasspor, “B” planına geçip sazı eline almak zorunda kaldı.

Sivasspor’un baskısı 18. dakikada Yatabare’nin iki Fenerbahçe stoperi arasından kaleye sırtı dönükken topukla attığı tıngır mıngır golle sonuçlandı.

Golden sonra Fenerbahçe’nin zor zamanları vardı. Forvet hattı orta sahaya asla yardım etmiyor, ileride kalıyor, boyu uzayan takım adeta ikiye bölünmüş şekilde oynuyordu. Ne kanatlar çalışıyordu, ne de uzaktan da olsa şut deneyen vardı. Valencia düşmüş, Thiam üşümüş, Pelkas bile bir görünüp bir kaybolur hale gelmişti.

Oynatmayan, çabuk dönen, çabuk basan, rakip kalede çabuk çoğalan Sivasspor karşısında topu ileri taşıyacak Ozan’ın yokluğunu derinden hisseden Fenerbahçe, pozisyona girmek için tam 39 dakika beklemek zorunda kaldı, o da Thiam’ın kaleciden dönen çapraz şutuydu.

Thiam’la bulduğu pozisyondan sonra adeta silkindi Fenerbahçe… Toparlandı, daha kompakt hale geldi ve Mert Hakan’ın zorlamasıyla rakip sahada kazanılan top penaltıya dönüşüp Fenerbahçe’nin soyunma odasına beraberlikle gitmesini sağladı.

Sıradan futboldan iki gol çıkan ilk yarı ardından ikinci yarıya sol kanadı aksayan Sivasspor ile temposuz Fenerbahçe Sivas’ta havayı daha da soğuttular.

Ancak Fenerbahçe ikinci topları alabildiğinde rakibe sıkıntılı anlar yaşatabiliyor ama ikinci topları almakta zorlanıyordu. Tüm yük Gustavo’nun omuzlarına yüklendi yine. 83’de üçe bir kaldığı Sivassporlular karşısında net bir gol şansına bile engel oldu Gustavo.

Neredeyse ciddi pozisyonsuz ikinci yarı orta saha mücadelesi şeklinde sürerken Erol Bulut, Gustavo’ya takviye yapmak gereği hissetti ve Thiam ile Sosa’yı değiştirdi. Sola çektiği Mert Hakan’ı çıkarıp yıpratmadı. Çalımbay ise solda kanadı kullanamayan Erdoğan yerine Kayode’yi sürerek karşılık verdi.

Her ne kadar ikinci yarı Sivasspor daha baskın olsa da iki hocanın hamleleri ardından iki takımın da futbol kalitesinde ve temposunda bir değişiklik olmadı. Sivasspor Cofie ve Goiano’yu sahaya sürerken Fenerbahçe son çare olarak Mert Hakan ile Caner’i değiştirip Caner’in ortalarından fırsat bulmayı düşündü. Çünkü maçın son çeyreğinde üçüncü bölgede çoğalabilen bir Fenerbahçe vardı. Ama Caner’in nadir ortalarını Sivas kalecisi Samassa topladı.

Maçı soğuk kazandı.

Fenerbahçe galibiyet serisinin bittiğine mi üzülecek, kaybetmediğine mi sevinecek, orasını kendi bilir. Fakat asıl şanssızlık, Sivas’taki Fenerbahçe’nin pandemide ekran başına oturanlar tarafından Beşiktaş’ın ardından izlenmesidir.

Birinciyle ikinci futbol bağlamında uzak ara…

Yetiş Mesut Özil!