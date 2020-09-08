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08.09.2020 - 07:00 |

Erdal Keser'e Almanya Devlet Nişanı

Galatasaraylı eski futbolcu ve antrenör Erdal Keser, Almanya Federal Başkanı Frank Walter Steinmeier tarafından devlet liyakat nişanına layık görüldü.

Erdal Keser'e Almanya Devlet Nişanı
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Galatasaraylı eski futbolcu ve antrenör Erdal Keser, kamu yararına yaptığı sosyal çalışmalardan dolayı Almanya Federal Başkanı Frank Walter Steinmeier tarafından devlet liyakat nişanına layık görüldü. Keser’e ödülünü Steinmeier adına Hagen Büyükşehir Belediye Başkanı Erik O. Schulz takdim etti.

Erdal Kesere Almanya Devlet Nişanı

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