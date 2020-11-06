Erdoğan Demirören Büyük Ödülü TVF'nin

Bu yıl ikinci kez düzenlenen Erdoğan Demirören büyük ödülü de sahibini buldu. Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, İzmir’de yaşanan deprem felaketinden dolayı hayatını kaybedenlere ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlere rahmet dilerken, “Daha önce yapmayı planladığımız ödül törenimizi bu gece tüm pandemi kurallarını uygulayarak gerçekleştiriyoruz. Bu nedenle salonda alıştığımız coşkulu kalabalığımız yok. Ama biliyoruz ki televizyon başında milyonlar var” dedi.

Demirören, “Değerli konuklar sporun her alanında sponsor desteği sağlamak bize babamız Erdoğan Demirören’den kalan en önemli mirastır. Buradan yola çıkarak, bu yıl Misli.com markamız ile geleneğimizi sürdürdük. Voleybol Federasyonu’na verdiğimiz katkı ile Sultanlar Ligi’ne isim sponsoru olduk. Elbette futbolu da unutmadık. Türkiye Futbol Federasyonu’na verdiğimiz destek ile 2’nci ve 3’üncü Lig’e isim sponsoru olduk. Ayrıca Beşiktaş, Göztepe, Trabzonspor ve Rizespor gibi çok köklü kulüplerimize destek sağladık. Misli.com bu katkıları başka branşlar ve kulüplerimize de yapmaya devam edecektir. Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu yarışmasında bu yıl yaklaşık 5 milyon oy kullanıldı. Bu bir rekor. 66 yıldır kesintisiz yapılması da başka bir rekor. Başta yol arkadaşımız Gillette olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyor, tüm yarışmacıları kutluyorum. Ödül alanları da yürekten alkışlıyorum” ifadelerini kullandı.

‘Ayrı bir sevgisi vardı’

Erdoğan Demirören Büyük Ödülü’ne ise Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) layık görüldü. TVF Başkanı Akif Üstündağ’a plaketi, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, oğlu Erdoğan Demirören ve yeğeni Sinan Oktay birlikte takdim etti.

Üstündağ, “Ben de herkesi derinden üzen İzmir ve çevresinde yaşanan depremde hayatlarını kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Ayrıca dünyanın içinde bulunduğu pandemi sorununun da bitmesini ve tribünlerde buluşmayı arzu ediyoruz. Erdoğan ağabeyin Allah rahmet eylesin, voleybola ayrı bir sevgisi vardı. Milangaz’ın da bir takımı vardı. Ve ben rahmetli olmadan görüştüğümde ‘Voleybolu çok seviyorum biliyorsun değil mi başkan’ demişti. Biz bu katkıları hiçbir zaman unutmadık. Bu ödüle layık görülen federasyonumuzun başkanı olarak emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İslam Çupi Özel Ödülü: U19 Genç Kız Voleybol Takımı

İslam Çupi Milliyet Spor Ekstra Özel Ödülü, U19 Genç Kız Voleybol Takımı’nın oldu. Ödülü açıklayan Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, “Bu ödüllerin 66 yıldır yapılmasının en büyük sebebi Milliyet ailesinin spora gösterdiği derin ilgidir. Bu ilginin yansıması olarak aralık ayından itibaren sadece amatör spor olacak şekilde bir Milliyet Spor Ekstra sayfayı yapacağız. Bu sayfa haftanın beş günü yayınlanacak. Ayrıca ayda bir kere özel bir ek hazırlanacak” dedi.

Ödülü alan takım kaptanı Çağla Salih, “Bu ödülü bize layık gören herkese çok teşekkür ediyorum. Bizden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Spor Bakanımıza, Sayın Federasyon Başkanımıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bu bizim aldığımız ilk ödül. Devamının gelmesi için elimizden geleni yapacağımıza söz veriyorum” diye konuştu.

Yılın Gillette Gibi Hareketi Destan’dan

U17 Elit Ligi’nde oynanan “Adana Demirspor - Altınordu” maçında, İzmir ekibinin genç golcüsü Enis Destan örnek bir davranışta bulunarak, haksız kazanılan penaltıyı auta göndermiş ve tribünlerden büyük alkış almıştı. Bu nedenle Yılın Gillette Gibi Hareketi Özel Ödülü’ne layık görülen Altınordulu Destan, “Deprem yaralarını sarmaya çalışan İzmir’den geliyorum. Bu ödülü depremde hayatlarını kaybeden dostlarıma armağan ediyorum” dedi.

Ödülü veren P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ise, “P&G olarak İzmir’in yanındayız. Sporun iyileştirici ve birleştirici gücünden bahsediyoruz. Bu dev ödül töreninin son 5 yılında paydaşı olmaktan gurur duyuyoruz. Sporun birleştirici gücüne inananlar aslında biliyorlarki umudu yaşatmanın en iyi yolu spor. Biz de bu anlamda basketboldan futbola, voleyboldan triatlona birçok sporcunun arkasındayız. Ayrıca olimpiyatların destekçisiyiz. Bu desteği 2028’e kadar uzattığımızı bildirmek isterim” diye konuştu.

#GilletteGibi bir hareket

P&G ve Milliyet’in ev sahipliğinde spor dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren ve “Sporun Oscar”ı olarak konumlandırılan ödül töreni aynı zamanda #GilletteGibi bir harekete de imzasını attı. Geçen yıl düzenlenen “Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri’nde en iyiyi seçmek için verilen her oy, çocukların spor malzemesi ihtiyacını karşılamak için bir desteğe dönüştürülmüştü. Bu yıl ise oy verenlerin desteği ile öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda TMOK ve MEB işbirliği sonucunda tablet bağışı yapıldı.

Vestel Özel Ödülü Erdem’in

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın kaptanı Eda Erdem, Vestel Özel Ödülü’ne layık görüldü. Erdem plaketini Vestel Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Duygu Badem Uylukçuoğlu’nun elinden aldı. Eda Erdem, “Burada huzurlarınıza daha sağlıklı ve iyi şartlarda gelmek isterdik. Ama hayat devam ediyor. İzmir depreminde enkaz altından sağ çıkan Elif ve Ayda bebek ile diğer isimler motivasyonuzu artırdı. Ben bu ödülü depremde kaybettiğimiz Eda Küçükyumuk ve ailesi ile tüm depremzedeler, takım arkadaşlarım ve Türk kadını adına almak istiyorum” diye konuştu.

Ozan Tufan sigortası!

HDI Sigorta Özel Ödülü, Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Ozan Tufan’ın oldu. HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu ödülü verirken, “HDI Sigorta olarak 30 kulüp ve sporcuya dokunan bir şirketiz ve bundan gurur duyuyoruz. İnşallah uzun yıllarda bu görevi devam ettireceğiz” derken, Ozan Tufan, “İzmir’de hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına da sabır diliyorum. Beni bu ödüle layık gördüğünüz için herkese teşekkürler. İyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.

Milka Yılın Kayak Sporcusu Sıla Kara

Gecede Milka Yılın Kayak Sporcusu ödülünü Sıla Kara, Mondelez Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz’ün elinden aldı. Karagöz, “Bu sene hem ülke hem de dünya olarak kötü günlerden geçiyoruz. Ben de öncelikle gönülden İzmir halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ancak böyle güzel anlar da yaşanmıyor değil. 24 yıldır Milka olarak kayak sporunun destekçisiyiz. Bu ödülü vermekten de büyük gurur duyuyorum” diye konuştu.

Sıla Kara ise “Bu ödülü almaktan dolayı çok mutluyum. Milka’ya desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum. İzmir’deki depremde hayatlarını kaybedenlere de başsağlığı diliyorum. Bu ödülü şu anda göçük altındaki depremzedeler için mücadele eden kahramanlarımıza armağan ediyorum” dedi.

E-Spor’da zirve 1907 F.Bahçe’nin

Yılın Gillette Gibi E-Spor Takımı ödülü 1907 Fenerbahçe E-Spor Takımı’na gitti. Ödülü Türkiye E-Spor Federasyonu Başkanı Alper Afşin Özdemir, 1907 Fenerbahçe E-Spor Takımı Başkanı Sina Afra’ya verdi. Afra, “Bizi bu ödüle layık gördüğünüz için çok teşekkür ederim. E-Spor geleceğin sporu, gençlerin sporu. Ben bu ödülü 64 kişilik bir ekip için alıyorum” dedi.

Namık Sevik ödülü Afşın Yakuboğlu’nun

Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır, Namık Sevik ödülünü Milliyet Spor Servisi gece sorumlusu Afşın Yakuboğlu’na verdi. Yakuboğlu, “Ben de Namık Sevik’in efsane spor servisinde bulunan ve onun bakış açısından yararlanan şanslı azınlıktan biriyim. Şanslıydık biz. Namık Sevik’in Türk basınında yarattığı heyecanla geçti mesleğimizin ilk yılları. Saygılı olmanın, saygı duyulmanın, temel eğitimini ondan aldık. Milliyet’i yuvamız saymayı ondan öğrendik. O disiplini zerre kadar değiştirmedik. Bıraktığı emanete sahip çıktık. Umarım yeni nesillere aktarabilmişizdir” dedi.