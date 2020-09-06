MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerVoleybol Haberleri Erdoğan, şampiyon kızları kabul etti
06.09.2020 - 07:00 |

Erdoğan, şampiyon kızları kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı’nı kabul etti.

Erdoğan, şampiyon kızları kabul etti
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı’nı kabul etti. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı’nı kabul etti. Vahdettin Köşkü’nde gerçekleşen kabulde, şampiyonluk kupasıyla kendisini ziyaret eden sporcularla ve teknik heyetle sohbet eden Erdoğan, Milli Takımı başarısından dolayı kutladı. Milli takım teknik heyeti de Erdoğan’a şampiyonluk madalyası ile takım oyuncularının imzaladığı voleybol topunu hediye etti.Kabulde; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da yer aldı.

Erdoğan, şampiyon kızları kabul etti

Konyaspor'dan anlamlı forma tanıtımı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Erdoğan, şampiyon kızları kabul etti
    Erdoğan, şampiyon kızları kabul etti
  2. Beşiktaş haberleri | Ljajic, milli dokunuşla düzeldi
    Beşiktaş haberleri | Ljajic, milli dokunuşla düzeldi
  3. Galatasaray'da üyeliklerde büyük düşüş
    Galatasaray'da üyeliklerde büyük düşüş
  4. Beşiktaş'ta Oğuzhan, Hasic ve Larin alkış topladı!
    Beşiktaş'ta Oğuzhan, Hasic ve Larin alkış topladı!
  5. Barcelona'da Messi krizi son bulmuyor!
    Barcelona'da Messi krizi son bulmuyor!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

A Milli Takım'ın rakibi Sırbistan

A Milli Takım'ın rakibi Sırbistan

Trabzonspor'da yeni transferler umut verdi!

Trabzonspor'da yeni transferler umut verdi!

Galatasaray transfer haberleri | Semih Kaya teklif bekliyor!

Galatasaray transfer haberleri | Semih Kaya teklif bekliyor!

ABD Açık’ta Tsıtsıpas'dan veda!

ABD Açık’ta Tsıtsıpas'dan veda!

Sıradaki Haber