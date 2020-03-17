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17.03.2020 - 12:55 | | DHA

Ergin Ataman: Kararları beklemedeyiz

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, dünya genelinde yayılan corona virüs salgınının Türkiye'de de artışa geçmesiyle birlikte spor müsabakalarının seyircisiz olarak oynanması konusunda açıklama yaptı.

Ergin Ataman: Kararları beklemedeyiz

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) görüşlerini aktaran Ergin Ataman, "Türk sporunun en önemli teknik direktörlerinden biri olan, belki de spor dünyamızın en önemli insanı Fatih Terim'in dahi görüşlerine değer verilmediğini, insanlık adına tüm sporcuların, hocaların ve sporun içindeki herkesin sağlığını düşünerek yaptığı açıklamanın dahi farklı boyutlara çekildiğini görüyorum. Bu açıdan, herhangi bir yeni açıklama yapma gereği görmüyorum. Devletimize, Cumhurbaşkanımızın yarın açıklayacağı tedbirlere güveniyorum ve bu kararlara saygı duyacağız. Kararları beklemedeyiz" ifadelerini kullandı.

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