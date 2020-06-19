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HaberlerTürkiye Kupası Haberleri Erol Bulut: 4 farklı skorla kazanacağımızı düşünmemiştik
19.06.2020 - 00:57 | | Engin ANAK/ALANYA-ANTALYA,(DHA)-

Erol Bulut: 4 farklı skorla kazanacağımızı düşünmemiştik

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Bugün daha zor bir maç olacağını düşünüyorduk. 4 farklı bir skorla kazanacağımızı düşünmemiştik. Rakibimizin daha agresif ve baskılı oynayacağını düşündük" dedi.

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Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Aytemiz Alanyaspor, Fraport TAV Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti. 

Zor bir maç beklediklerini ancak mücadelenin beklediklerinden kolay geçtiğini belirten Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Bugün daha zor bir maç olacağını düşünüyorduk. 4 farklı bir skorla kazanacağımızı düşünmemiştik. Rakibimizin daha agresif ve baskılı oynayacağını düşündük. Ama biz tam tersini yaptık. Herkes bizim defansta bekleyip, kontra atakla gole gideceğimizi düşünürken, biz rakibe önde basarak hataya zorladık. Kazandığımız topları iyi değerlendirdik. İlk yarı 2-0 öne geçtik ama ilk yarı 4-5 fark da olabilirdi. Bayağı gol pozisyonuna girdik. Rakibimizin de 1-2 pozisyonu vardı. Finale adımızı yazdırdığımızdan dolayı çok mutluyuz. Futbolcuları tebrik ediyorum, onlara teşekkür ediyorum. Sezon başından beri onlara verdiğimiz taktikleri en iyi şekilde sahaya yansıttılar. Hem ligde olsun şu anda 6ncı sıradayız. Kupada adımızı finale yazdırdık. Bundan sonra önümüzdeki 7 hafta ligde ve kupada finalde istediklerimizi elde etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BAŞAKŞEHİR KARŞISINDA KORNERDEN YEDİĞİMİZ GOL MAÇIN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ"

Bir gazetecinin Alanyaspor'un Başakşehir maçındaki tutuk oyununun, takımın kupa maçını düşünmesinden mi kaynaklandığıyla ilgili sorusu üzerine Bulut, "Kesinlikle değil. Biz İstanbul'a gittiğimizde oradan en az 1 puan çıkarabiliriz düşüncesiyle gittik. Tabii oyun geneline baktığımızda bugün burada gerçekleştirdiğimiz performansı orada göstermedik. Ama o maçta da ilk yarı ortada geçmişti.  İkinci yarı biz daha çok topa sahiptik ve kontrollü oyun bizdeydi ama kornerden yediğimiz golün ardından maçın kaderi değişti. Sonuç itibarıyla kaybettiğimiz bir maç oldu" diye konuştu.

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