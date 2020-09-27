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HaberlerFenerbahçe Haberleri Erol Bulut: Bu orta saha rakibe de en iyi şekilde karşılık verecek
27.09.2020 - 18:51 |

Erol Bulut: Bu orta saha rakibe de en iyi şekilde karşılık verecek

Fenerbahçe'nin teknik patronu Erol Bulut, Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

Erol Bulut: Bu orta saha rakibe de en iyi şekilde karşılık verecek
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi yayıncı kuruluşa flaş röportajda açıklamalarda bulundu.

Derbiyi yorumlayan Erol Bulut, "Futbolcu olarak bu derbileri çok oynadık. Onun heyecanıyla bugünkü çok farklı. Her zaman Fenerbahçe'de futbolcu olun, teknik direktör olun galibiyet için her şeyi ortaya koyarsınız. Galip gelmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

"SOSA, OZAN, GUSTAVO KARŞILIK VERECEK"

Orta sahada Jose Sosa, Ozan Tufan ve Luiz Gustavo tercihiyle ilgili gelen soruya Fenerbahçe'nin hocası, "3 tane mücadelesi yüksek olan futbolcularımız. Topla uyumları çok iyi olan futbolcular Sosa, Ozan, Gustavo. Topu iyi kullanan ve savaşan oyuncular. Bugün orta üçlümüzü bu şekilde kurguladık. Umuyorum, bu orta saha rakibe de en iyi şekilde karşılık verecek." cevabını verdi.

"MBWANA SAMATTA'YI SAHAYA SÜRECEĞİZ"

Mbwana Samatta'nın yedek olmasıyla ilgili gelen soruya ise Erol Bulut, "Kendisi İngiltere'de antrenmanlara katılıyordu. 1.5 antrenman yaptı bizde. Uçuşu vardı, gece geldi. 1 antrenman bize tam olarak katıldı. Gol yollarında ilerleyen dakikalarda kendisinden faydalanacağız." cevabıyla konuşmasını noktaladı.

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