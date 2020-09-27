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HaberlerFenerbahçe Haberleri Samatta: Kendimi hazır hissediyorum
27.09.2020 - 18:35 |

Samatta: Kendimi hazır hissediyorum

Fenerbahçe'nin yeni transferi Samatta, Galatasaray karşısında forma giymek için sabırsızlandığını ifade etti.

Samatta: Kendimi hazır hissediyorum
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Fenerbahçe'de Mbwana Samatta, imzayı attıktan 2 gün sonra maç kadrosuna girdi ancak ilk 11'de tercih edilmedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Mbwana Samatta'yı yedek olarak bekletirken hücum hattında Mame Thiam ve Enner Valencia'yı kullandı. Geçen hafta ilk 11'de yer alan bir diğer isim Ferdi Kadıoğlu yerine ise Deniz Türüç forma fırsatı yakaladı.

"BİR AN ÖNCE SAHADA OLMAK İSTİYORUM"

Mbwana Samatta, maçtan önce yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Kendi adıma hazır hissediyorum. İngiltere'de sezon öncesi kampı geçirdim. Hazırlık maçları oynadım. İyi hissediyorum. Takımla sadece 2 günlük bir zamanım oldu. Geleceği hep birlikte göreceğiz. En yakın zamanda iyi bir şekilde sahada olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Samatta, giydiği 10 numara hakkında, "10 numaralı formayı giydiğim için mutlu hissediyorum. Formanın önemini biliyorum. Takımıma yardımcı olmak istiyorum. Hedeflerim daima çok yüksektir." açıklamasını yaptı.

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