Erol Bulut: "Lige galibiyetle başlamak istiyoruz"

The Land Of Legends Cup'ta finalinde Sivasspor'u 1-0 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut açıklamalarda bulundu.

"Yakaladığımız pozisyonları değerlendirmeliyiz. Ancak bugün defansif anlamda da çok iyiydik. Rakibe sadece uzaktan bir şut imkanı tanıdık. Daha da üzerine koymalıyız. Haftaya lig başlayacak. Lige galibiyetle başlamak istiyoruz"

Türk Futbolunun Yükselen Değeri: Erol Bulut