Ersin Destanoğlu: "Eleştirilerden etkilenmiyorum”

Malatya’da kalesini gole kapatan Kartal’ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, “Karius’tan sonra kaleye geçtim. Hocama bana güvendiği için teşekkür ediyorum. Henüz 19 yaşındayım. Sahaya çıkınca elimden geleni yapmaya çalışıyorum” dedi. Zaman zaman aldığı eleştirileri de değerlendiren Ersin, “Bazen performansım düşebilir ama hatalardan ders çıkarmaktan başka şansım yok. Eleştirilerden etkilenmiyorum” yorumunu yaptı.

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