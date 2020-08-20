20.08.2020 - 01:43 | | AA
Erzurumspor, Mitchell Donald ile anlaÅŸtÄ±
BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor, Mitchell Donald'Ä± kadrosuna kattÄ±.Â
SÃ¼per Lig'in yeni ekiplerinden BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor, Mitchell Donald'Ä± kadrosuna kattÄ±.Â
KulÃ¼bÃ¼n sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 31 yaÅŸÄ±ndaki HollandalÄ± oyuncu Mitchell Donald ile 1 yÄ±llÄ±k anlaÅŸma saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â
AÃ§Ä±klamada, "Mitchell Donald Erzurumspor'umuzda. AnlaÅŸmamÄ±z 1 yÄ±llÄ±k, camiamÄ±za hayÄ±rlÄ± olsun" ifadesi kullanÄ±ldÄ±.