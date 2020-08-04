Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFransa Ligue 1 Haberleri Eski Fransız futbolcu Jean-Louis Leonetti hayatını kaybetti
04.08.2020 - 14:27 | | İSTANBUL (AA) -

Eski Fransız futbolcu Jean-Louis Leonetti hayatını kaybetti

Fransa'da birçok kulüpte forma giyen Jean-Louis Leonetti, 82 yaşında hayata veda etti.

Eski Fransız futbolcu Jean-Louis Leonetti hayatını kaybetti
ABONE OL

Leonetti'nin forma giydiği kulüplerden Paris Saint-Germain (PSG), Olympique Marsilya ve Nice, yaşamını yitiren eski Fransız futbolcu için başsağlığı mesajı yayımladı.

PSG, Marsilya ve Nice'in yanı sıra Bordeaux, Le Havre, Rouen gibi ekiplerde de görev yapan orta saha oyuncusu Leonetti, 1955-1974 yıllarındaki kariyeri sırasında birinci ligde 337 maça çıkmıştı.

Cristiano Ronaldo'nun 2019-20 sezonu Serie A'da attığı en iyi goller
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Bursaspor 10 yılda 60 milyon Euro'nun üzerinde transfer geliri sağladı
    Bursaspor 10 yılda 60 milyon Euro'nun üzerinde transfer geliri sağladı
  2. Son dakika | Cenk Özkaçar, Lyon'a imza atmak için Fransa'ya gitti
    Son dakika | Cenk Özkaçar, Lyon'a imza atmak için Fransa'ya gitti
  3. Son dakika | UEFA yeni kuralları uygulamaya koydu
    Son dakika | UEFA yeni kuralları uygulamaya koydu
  4. İrfan Can Kahveci: Çok mutluyuz, büyük bir zafer
    İrfan Can Kahveci: Çok mutluyuz, büyük bir zafer
  5. Göztepe Wilczek için talip bekliyor
    Göztepe Wilczek için talip bekliyor



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Başakşehir, Danimarka'ya uçtu! Okan Buruk'tan flaş açıklama...

Başakşehir, Danimarka'ya uçtu! Okan Buruk'tan flaş açıklama...

Denizlispor karar aşamasında! Tolunay Kafkas liste başı...

Denizlispor karar aşamasında! Tolunay Kafkas liste başı...

Lewandowski'nin favori teknik direktörü Klopp

Lewandowski'nin favori teknik direktörü Klopp

TFF, eski hakem Ahen Tüzün için başsağlığı mesajı yayımladı

TFF, eski hakem Ahen Tüzün için başsağlığı mesajı yayımladı

Sıradaki Haber