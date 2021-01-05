Eski hakem Deniz Ateş Bitnel'den olay sözler!

Eski hakem Deniz Ateş Bitnel'den Süper Lig hakemleri için olay sözler sarf etti.

Süper Lig'de maç yöneten hakemleri eleştiren Bitnel, "Şimdi sahaya çıkayım 47 süper lig hakeminin 30 tanesinden daha iyi maç yönetirim" ifadelerini kullandı.

İşte Ateş Bitnel'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım: "4 senedir müsabaka yönetmiyorum! 2 senedir de düzenli antrenman yapmıyorum! Şimdi sahaya çıkayım 47 süper lig hakeminin 30 tanesinden daha iyi maç yönetirim !!! Hodri meydan"

Olaylı maçtan sonra hakemliği bırakmıştı!

2016 yılında Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan müsabakada görev alan Deniz Ateş Bitneş, bordo-mavili takımda 4 oyuncuyu kırmızı kart ile oyun dışına atmış, maç içinde Trabzosnporlu Salih Dursun da hakem Bitnel'e tepki amaçlı yere düşen kırmızı kartını göstermişti. Bu maçtan sonra FIFA kokartı elinden alınan ve il hakemliğine kadar düşürülen Deniz Ateş Bitnel, hakemliği bıraktığını açıklamıştı.