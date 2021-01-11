Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Eski Trabzonsporlu Sol Bamba kansere yakalandı!
11.01.2021 - 22:31 | | AA

Eski Trabzonsporlu Sol Bamba kansere yakalandı!

Bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen futbolcusu Sol Bamba kansere yakalandı. Kulübü Cardiff City yaptığı açıklamada tedaviye başlandığını duyurdu

Eski Trabzonsporlu Sol Bamba kansere yakalandı!
ABONE OL

Bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen Fildişi Sahilli futbolcu Sol Bamba'nın kansere yakalandığı açıklandı.

Cardiff City Kulübü, 2016'dan bu yana takımda görev yapan 35 yaşındaki Bamba'ya lenf kanseri türü olan Hodgkin dışı lenfoma teşhisi konulduğunu duyurdu. 

Tecrübeli futbolcu Bamba'nın kemoterapi almaya başladığı ifade edildi. 

Kariyerine Fransa'nın Paris Saint-Germain ekibinde başladıktan sonra İngiltere'de Leicester City, Leeds United, İtalya'da Palermo gibi takımlarda forma giyen savunma oyuncusu Bamba, 2012-2014 yıllarında Trabzonspor'da görev almıştı.

Eski Trabzonsporlu Sol Bamba kansere yakalandı

Fuat Çapa: "Güzel bir galibiyet oldu"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Premier Lig'de maç programları değişti
    Premier Lig'de maç programları değişti
  2. Fenerbahçe Beko'da korona vakası!
    Fenerbahçe Beko'da korona vakası!
  3. Karim Hafez'in cezasına indirim
    Karim Hafez'in cezasına indirim
  4. Sol Bamba kansere yakalandı!
    Sol Bamba kansere yakalandı!
  5. Mesut Özil'den Kadıköy yanıtı!
    Mesut Özil'den Kadıköy yanıtı!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika - Göztepe, Anderlecht'ten Peter Zulj'u kiraladı!

Son dakika - Göztepe, Anderlecht'ten Peter Zulj'u kiraladı!

Ozan Tufan: "Hiçbir şeyi hatırlamıyorum, rakım bizi bozdu"

Ozan Tufan: "Hiçbir şeyi hatırlamıyorum, rakım bizi bozdu"

Son dakika - Başakşehir Leonardo Duarte'yi resmen açıkladı!

Son dakika - Başakşehir Leonardo Duarte'yi resmen açıkladı!

Galatasaray kafilesi Malatya'da

Galatasaray kafilesi Malatya'da

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet