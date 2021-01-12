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12.01.2021 - 00:26 | | DHA

Kasımpaşa'da Yusuf Erdoğan rüzgarı!

Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 3 puanla dönen Kasımpaşa'da Yusuf Erdoğan'ın performansı göz kamaştırıyor.

Kasımpaşa'da Yusuf Erdoğan rüzgarı!
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Süper Lig'in 18'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 3 puanla dönen Kasımpaşa'da Yusuf Erdoğan'ın performansı göz kamaştırıyor.

Maçın 25'inci dakikasında 10 kişi kalan takımına bir gol ve bir asistle galibiyet getiren Yusuf Erdoğan, ligde 15'inci maçına çıkarken, 4 gol ve 3 asistle takımına önemli bir katkı sağladı. Hem attığı goller hem de oynadığı oyunla takımının önemli bir hücum parçası olan 28 yaşındaki kanat oyuncusunun transferde adı Trabzonspor ile anılıyor.

Kasımpaşada Yusuf Erdoğan rüzgarı

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