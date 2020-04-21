Son dakika! Eskişehirspor'un genç oyuncusu Kaan Öztürk hayatını kaybetti
Eskişehirspor'un 20 yaşındaki oyuncusu Kaan Öztürk geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti.
Eskişehirspor alt yapı oyuncularından Kaan Öztürk, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Genç futbolcunun ölümü Eskişehirspor camiasını yasa boğdu.
Eskişehirspor'dan yapılan açıklama:
Altyapımızdan yetişen profesyonel futbolcumuz, evladımız Kaan Öztürk dün akşam saatlerinde geçirdigi trafik kazasında vefat etmiştir. Evladımızın ailesinin acısını tüm kalbimizle paylaşmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileriz.
Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt: "Eskişehirsporumuzun genç futbolcularından Kaan Öztürk'ün dün gece geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük üzüntüyle öğrendim. Evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar dilerim. Camiamızın başı sağ olsun." dedi.
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