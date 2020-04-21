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Haberler1.Lig Haberleri Son dakika! Eskişehirspor'un genç oyuncusu Kaan Öztürk hayatını kaybetti
21.04.2020 - 12:24 |

Son dakika! Eskişehirspor'un genç oyuncusu Kaan Öztürk hayatını kaybetti

Eskişehirspor'un 20 yaşındaki oyuncusu Kaan Öztürk geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti.

Son dakika! Eskişehirspor'un genç oyuncusu Kaan Öztürk hayatını kaybetti

Eskişehirspor alt yapı oyuncularından Kaan Öztürk, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Genç futbolcunun ölümü Eskişehirspor camiasını yasa boğdu.

Eskişehirspor'dan yapılan açıklama:

Altyapımızdan yetişen profesyonel futbolcumuz, evladımız Kaan Öztürk dün akşam saatlerinde geçirdigi trafik kazasında vefat etmiştir. Evladımızın ailesinin acısını tüm kalbimizle paylaşmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileriz.

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt: "Eskişehirsporumuzun genç futbolcularından Kaan Öztürk'ün dün gece geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük üzüntüyle öğrendim. Evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar dilerim. Camiamızın başı sağ olsun." dedi. 

Süper Lig'de tarihe geçen serileri hatırlıyoruz...

Son dakika Eskişehirsporun genç oyuncusu Kaan Öztürk hayatını kaybetti

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