Espanyol'da oynayan Wu Lei, corona virüse yakalandı

İtalya'dan sonra koronavirüs vakalarının futbolda en çok görüldüğü ülke olan İspanya'da yeni bir vaka daha açıklandı. La Liga ekibi Espanyol takımının Çinli futbolcusu Wu Lei koronavirüse yakalandı. Çin Futbol Federasyonu oyuncunun testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Espanyol kulübünün konuyla ilgili kendilerini bilgilendirdiğini açıklayan federasyon, 28 yaşındaki milli futbolcunun durumunu açıklayan kurum oldu. Çin Futbol Federasyonu süreci yakından izlediğini, futbolcu ile ilgili gerekli tüm işlemlerin yapılacağını açıkladı.

Espanyol takımından daha önce de 28 yaşındaki Uruguaylı futbolcu Leandro Cabrera, korona testinde pozitif çıkmıştı. Wu Lei geçtiğimiz yıl, Shanghai SIPG takımından mavi-beyazlıların yolunu tutmuştu.