21.03.2020 - 12:39 | | DHA
Son dakika | Fenerbahçe Beko: Bazı basketbolcularda corona virüs belirtilerine rastlandı
Son dakika olarak duyurulan habere göre Fenerbahçe Beko'da basketbolcular ve bazı idari kadro çalışanlarında korona virüs belirtilerine rastlandı. Sarı-lacivertli kulüp bu gelişmeyi resmi internet sitesinden açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Basketbol Erkek A Takımı'nda bazı oyuncular ile idari kadro çalışanlarında koronavirüse rastlandığı kaydedildi.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadele yer verildi:
"Basketbol A Takımımız'da yapılan rutin kontroller sonrasında A Takımımızdan bazı oyuncularımız ile idari kadro çalışanlarımızda yeni tip corona virüs (Covid-19) belirtilerine rastlanmıştır. Belirtilerin tespit edilmesiyle birlikte sağlık heyetimiz duruma ivedilikle müdahale etmiş, takımımız detaylı tarama testleri için hastaneye yönlendirilmiştir. Hastane taramaları sonrasında detaylı bilgilendirme kamuoyuna duyurulacaktır."