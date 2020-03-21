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21.03.2020 - 12:39 | | DHA

Son dakika | Fenerbahçe Beko: Bazı basketbolcularda corona virüs belirtilerine rastlandı

Son dakika olarak duyurulan habere göre Fenerbahçe Beko'da basketbolcular ve bazı idari kadro çalışanlarında korona virüs belirtilerine rastlandı. Sarı-lacivertli kulüp bu gelişmeyi resmi internet sitesinden açıkladı.

Son dakika | Fenerbahçe Beko: Bazı basketbolcularda corona virüs belirtilerine rastlandı

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Basketbol Erkek A Takımı'nda bazı oyuncular ile idari kadro çalışanlarında koronavirüse rastlandığı kaydedildi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadele yer verildi:

"Basketbol A Takımımız'da yapılan rutin kontroller sonrasında A Takımımızdan bazı oyuncularımız ile idari kadro çalışanlarımızda yeni tip corona virüs (Covid-19) belirtilerine rastlanmıştır. Belirtilerin tespit edilmesiyle birlikte sağlık heyetimiz duruma ivedilikle müdahale etmiş, takımımız detaylı tarama testleri için hastaneye yönlendirilmiştir. Hastane taramaları sonrasında detaylı bilgilendirme kamuoyuna duyurulacaktır."

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Son dakika | Fenerbahçe Beko: Bazı basketbolcularda corona virüs belirtilerine rastlandı

  

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