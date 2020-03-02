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02.03.2020 - 12:04 |

EURO 2020'de Roma'da oynanacak maçlar için olağanüstü toplantı kararı

EURO 2020'de Roma'da oynanacak maçlar için olağanüstü toplantı kararı alındı. Uluslar Ligi kura çekimi öncesi gerçekleştirilecek toplantıda Roma'da oynanacak karşılaşmalar ele alınacak. Koronavirüs nedeniyle İtalya'da oynanacak maçlar risk altında...

EURO 2020'de Roma'da oynanacak maçlar için olağanüstü toplantı kararı
Ahmet Turna - Skorer Dış Haberler

EURO 2020'de Roma'da oynanacak maçlar için olağanüstü toplantı kararı alındı. Uluslar Ligi kura çekimi öncesi gerçekleştirilecek toplantıda Roma'da oynanacak karşılaşmalar ele alınacak. Koronavirüs nedeniyle İtalya'da oynanacak maçlar risk altında...

A Milli Takımımızın da yer aldığı A Grubu'nda İtalya-Türkiye ve İtalya-Galler maçları Roma'da oynanacak. İtalya'da artan koronavirüs vakaları futbolda da büyük endişe yarattı. Galler Futbol Federasyonu Başkanı Kieran O’Connor yaptığı açıklamada, "Sağlık, spordan daha önemli. Yarın bu konuyu konuşacağız. Bir karar alınması gerekiyor" dedi.

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Inter'in CEO'su Giuseppe Marotta: Koronavirüs sebebiyle İtalya Serie A ertelenebilir

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 26. haftasında oynanması gereken 5 maçın, ülkenin kuzey bölgelerinde yoğun şekilde görülen koronavirüs vakaları sebebiyle 13 Mayıs'a ertelendiği açıklanmıştı.

İtalya Kupası finali için daha önce kararlaştırılan 13 Mayıs tarihine erteleme maçlarının konulması üzerine, kupa finali de 20 Mayıs’a alınmıştı.

Serie A'da geçen haftada da koronavirüs endişesi sebebiyle Inter-Sampdoria maçı ileri bir tarihe ertelenmişti.

EURO 2020de Romada oynanacak maçlar için olağanüstü toplantı kararı

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