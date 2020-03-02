Inter'in CEO'su Giuseppe Marotta: Koronavirüs sebebiyle İtalya Serie A ertelenebilir

Inter'in CEO'su Giuseppe Marotta, koronavirüs sebebiyle İtalya Serie A'nın bu sezon geri kalanında maç oynanmasının riskli olduğunu açıkladı.

Liglerin ertelenmemesi için koronavirüse karşı bir çözümün bulunması gerektiğini vurgulayan Marotta, "Şu ana kadar bir çözüm göremiyoruz. Ligin oynanması büyük bir risk taşıyor. İtalya Serie A'nın bu yıl ertelenmesi söz konusu" ifadelerini kullandı.

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 26. haftasında oynanması gereken 5 maçın, ülkenin kuzey bölgelerinde yoğun şekilde görülen koronavirüs vakaları sebebiyle 13 Mayıs'a ertelendiği açıklanmıştı.

İtalya Kupası finali için daha önce kararlaştırılan 13 Mayıs tarihine erteleme maçlarının konulması üzerine, kupa finali de 20 Mayıs’a alınmıştı.

Serie A'da geçen haftada da koronavirüs endişesi sebebiyle Inter-Sampdoria maçı ileri bir tarihe ertelenmişti.