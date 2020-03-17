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17.03.2020 - 07:12 |

EuroLeague takımları kontratları dondurmak istiyor

Corona virüsü nedeniyle EuroLeague’e verilen aranın ve dönüş tarihindeki belirsizliğin neticesinde EuroLeague ekipleri, oyuncu kontratlarını dondurmak ve hatta kontratlardan çıkış imkanı arıyor.

EuroLeague takımları kontratları dondurmak istiyor

Corona virüsünün spora olan etkileri önemli değişimler yaratmaya devam ediyor.

EuroLeague’de basketbola verilen ara sonrası kulüpler, mali anlamdaki kazanç olanaklarının kısmen ortadan kalkmasıyla çözüm arayışlarına girdiler.

Yunanistan kaynaklı SDNA’nın haberine göre EuroLeague ekipleri, oyuncular ve antrenörlerle olan sözleşmeleri dondurma ve hatta bu kontrat yüklerinden tamamen kurtulmak istiyorlar.

SDNA’nın verdiği detaylara göre takımlar, ilk olarak belirlenen 11 Nisan tarihinde organizasyonun yeniden başlamasının zor olduğunu ve 1 Mayıs tarihine kadar da bir başlangıcın belirsiz olduğunu belirtiyorlar. Sponsor ve yayın gelirlerinin kesilmesi nedeniyle EuroLeague ekipleri, oyunculara ve antrenörlere nasıl ödeme yapabileceklerini aktarırlarken özellikle Zalgiris’in başlattığı süreçte oyuncuların kontrat yüklerinden kurtulmak hedefleniyor. Litvanya Basketbol Federasyonu tarafından lig şampiyonu olarak belirlenen Zalgiris, oyuncuları serbest bırakarak kalan üç aylık maaş ödemesinden kurtulmak istiyor.

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EuroLeague takımları kontratları dondurmak istiyor

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