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24.04.2020 - 11:56 |

Euroleague'de Atina sesleri! 8'li final...

CoronavirÃ¼s sonrasÄ± yeni bir yol haritasÄ± Ã§izen Euroleague'de uygulanacak 8'li finaller iÃ§in Yunanistan'Ä±n baÅŸkenti Atina'nÄ±n ev sahipliÄŸi iÃ§in adÄ± Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±.Â

Euroleague'de Atina sesleri! 8'li final...

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CoronavirÃ¼s nedeniyle sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸayan spor organizasyonlarÄ±ndan THY Euroleague iÃ§in yol haritasÄ± Ã§izildi.Â 

8'li finalle bu sezon pandemi dÃ¶nemi atlatÄ±lacak. Buna gÃ¶re 4-26 Temmuz arasÄ± oynanmasÄ± planlanan organizasyon iÃ§in bir merkez ÅŸehir belirlenecek.

Yunan basÄ±nÄ±nda yer alan haberlerde; masada birÃ§ok alternatif planÄ±n durduÄŸu ve Atina'nÄ±n bu ÅŸehirlerden biri olduÄŸu aktarÄ±ldÄ±.Â Â Daha Ã¶nce 2007'de 4'lÃ¼ finallere ev sahipliÄŸi yapan Atina'nÄ±n Avrupa'daki diÄŸer merkezlere gÃ¶re daha az salgÄ±n vakasÄ± olduÄŸu bildirildi.Â Yunanistan'Ä±n baÅŸkenti Atina'nÄ±n Ã¶zellikle Avrupa'nÄ±n merkezindeki baÅŸkentlere nazaran salgÄ±nÄ± daha hafif atlattÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

8'li finaller konusunda da favori ÅŸehir olarak Atina isminin dile getirildiÄŸi savunuldu. Daha Ã¶nce Ä°stanbul ve Moskova da benzer ÅŸekilde Ã¶n plana alÄ±nÄ±mÄ±ÅŸtÄ±.

Atina'da birbirine yakÄ±n 2 bÃ¼yÃ¼k basketbol sahasÄ±nÄ±n olmasÄ±na da dikkat Ã§ekildi.Â 

Euroleaguede Atina sesleri 8li final...

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