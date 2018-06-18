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18.06.2018 - 11:14 | | AA

Ev sahibi Rusya'nın konuğu Mısır

2018 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi Rusya ile Mısır, tarihlerinde ilk kez yarın karşılaşacak.

Ev sahibi Rusya'nın konuğu Mısır
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İki ülke A milli futbol takımları, daha önce hazırlık maçı da dahil olmak üzere hiç karşı karşıya gelmemişti.

2018 FIFA Dünya Kupası gruplarında ikinci maçların ilki de olan karşılaşma, Saint Petersburg Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak.

Rusya ve Mısır'ın yer aldığı A Grubu'nda Uruguay ve Suudi Arabistan da bulunuyor.

FIFA dünya sıralamasında Mısır önde

FIFA dünya sıralamasında Afrika ekibi önde yer alıyor.

Dünya sıralamasında Mısır 45'inci, Dünya Kupası'nın ev sahibi Rusya ise 70'inci basamakta bulunuyor.

Rusya'nın 11. Dünya Kupası

Rusya, ev sahipliği yaptığı turnuva ile 11. kez bu büyük organizasyonda yer alıyor. Dünya Kupası'nda bugüne kadar 41 maça çıkan Ruslar, 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 yenilgi aldı.

Rusya, 3'ü SSCB'den ayrıldıktan sonra olmak üzere son 4 turnuvada grup aşamasını geçemedi.

Mısır'ın galibiyeti yok

Üçüncü kez Dünya Kupası'nda yer alan Arap temsilcisi, bugüne kadar oynadığı 5 maçta 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşarken, galibiyet elde edemedi.

Bu maçlarda 3 gol atan Mısır, kalesinde ise 7 gol gördü.

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