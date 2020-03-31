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31.03.2020 - 12:53 |

Evde Kal Kupası’nın ilk şampiyonu Isopowerr

Türkiye E-spor Federasyonu’nun düzenlediği TESFED Evde Kal Kupası’nda ilk hafta tamamlandı. FIFA’nın FUT modunda düzenlenen turnuvada finalde Berkije’yi yenmeyi başaran Futbolist takımı oyuncusu, Red Bull sporcusu İsmail Can Yerinde (Isopowerr) ilk haftanın şampiyonu oldu.

Evde Kal Kupası’nın ilk şampiyonu Isopowerr

Red Bull sporcusu İsmail Can Yerinde, Türkiye E-spor Federasyonu'nun düzenlediği TESFED Evde Kal Kupası’na çok iyi bir başlangıç yaptı. FIFA’nın FUT modunda düzenlenen turnuvada finalde Berkije’yi 3-2’lik seriyle yenmeyi başaran İsmail Can Yerinde ilk haftanın şampiyonu olarak büyük finale katılmaya hak kazandı.

Isopowerr, Red Bull Gaming Ground Home’da
Türkiye’nin uluslararası espor arenasında başarılı temsilcilerinden olan Futbolist takımı oyuncusu İsmail Can (Isopowerr) Yerinde canlı yayında FIFA’nın sevilen modu FUT Draft’ta izleyicilere meydan okuyacak. Isopowerr’a gol atabilen izleyicileri sürpriz hediyeler bekliyor.

Evde Kal Kupası’nın ilk şampiyonu Isopowerr

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