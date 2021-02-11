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11.02.2021 - 02:02 |

Everton, FA Cup'ta Tottenham'ı uzatmada devirdi! 9 gol sesi...

İngiltere FA Cup 5. tur maçında Everton, Tottenham'ı konuk etti. Normal süresi 4-4 eşitlikle sona eren mücadelenin uzatmalarında golü bulan Everton 5-4'lük skorla adını yarı finale yazdırdı.

Everton, FA Cup'ta Tottenham'ı uzatmada devirdi! 9 gol sesi...
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İngiltere FA Cup 5. tur maçında Everton, Tottenham'ı konuk etti. Büyük bir heyecana sahne olan maçın normal süresi 4-4 sona erdi. Uzatmalarda golü bulan Everton, sahadan 5-4 galip ayrılarak FA Cup'ta çeyrek finale yükseldi.

Maçın henüz 3. dakikasında Davinson Sanchez'in golüyle Tottenham 1-0 öne geçti. Golden sonra oyunda üstünlüğü ele geçiren Everton, ilk yarının sonlarında 3 gol buldu. 36. dakikada Calvert-Lewin, 38. dakikada Richarlison ve 43. dakikada penaltıdan Sigurdsson'un golleriyle ev sahibi bir anda 3-1'i yakaladı. Erick Lamela'nın 45+3'teki golü, ilk yarının skorunu ilan etti: 3-2.

57'de Davinson Sanchez, Tottenham adına skoru eşitledi; 68'de Richarlison'un golüyle Everton bir kez daha öne geçti. Normal sürede son sözü Harry Kane söyledi ve 83. dakikada kaydettiği golle skoru 4-4 yaptı. Mücadele uzatmalara gitti. Uzatmaların 7. dakikasında Bernard Everton'u bir kez daha öne geçirdi: 5-4.

Harry Kane, Tottenham kariyerinde 318. maçında 209. golünü attı. Kane, Jimmy Greaves'in (379 maç 266 gol) ardından kulüp tarihinin en çok gol atan 2. oyuncu unvanının sahibi oldu.

Everton, FA Cupta Tottenhamı uzatmada devirdi 9 gol sesi...

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