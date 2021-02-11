Everton, FA Cup'ta Tottenham'ı uzatmada devirdi! 9 gol sesi...

İngiltere FA Cup 5. tur maçında Everton, Tottenham'ı konuk etti. Büyük bir heyecana sahne olan maçın normal süresi 4-4 sona erdi. Uzatmalarda golü bulan Everton, sahadan 5-4 galip ayrılarak FA Cup'ta çeyrek finale yükseldi.

Maçın henüz 3. dakikasında Davinson Sanchez'in golüyle Tottenham 1-0 öne geçti. Golden sonra oyunda üstünlüğü ele geçiren Everton, ilk yarının sonlarında 3 gol buldu. 36. dakikada Calvert-Lewin, 38. dakikada Richarlison ve 43. dakikada penaltıdan Sigurdsson'un golleriyle ev sahibi bir anda 3-1'i yakaladı. Erick Lamela'nın 45+3'teki golü, ilk yarının skorunu ilan etti: 3-2.

57'de Davinson Sanchez, Tottenham adına skoru eşitledi; 68'de Richarlison'un golüyle Everton bir kez daha öne geçti. Normal sürede son sözü Harry Kane söyledi ve 83. dakikada kaydettiği golle skoru 4-4 yaptı. Mücadele uzatmalara gitti. Uzatmaların 7. dakikasında Bernard Everton'u bir kez daha öne geçirdi: 5-4.

Harry Kane, Tottenham kariyerinde 318. maçında 209. golünü attı. Kane, Jimmy Greaves'in (379 maç 266 gol) ardından kulüp tarihinin en çok gol atan 2. oyuncu unvanının sahibi oldu.