Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Everton'da bir oyuncuda koronavirüs şüphesi
13.03.2020 - 12:56 | | ANKARA (AA)

Everton'da bir oyuncuda koronavirüs şüphesi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da bir oyuncuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi çıkmasının ardından bütün takım kafilesi ve teknik ekip karantinaya alındı.

Everton'da bir oyuncuda koronavirüs şüphesi

 

Kulüpten yapılan açıklamada, adı verilmeyen bir futbolcuda yeni tip koronavirüs semptomları saptandığı ve ivedilikle gözetim atına alındığı belirtildi. 

Sağlık ekipleriyle yapılan görüşmelerin ardından salgına karşı önlem amacıyla tüm oyuncu ve teknik ekibin de karantina altına alındığı ve test sonuçlarının beklendiği ifade edildi.

Everton, ligde 16 Mart Pazartesi günü lider Liverpool'u konuk edecek.

Evertonda bir oyuncuda koronavirüs şüphesi

Bakan Kasapoğlu, korona virüs tedbirlerini açıkladı
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

TFF'den Corona virüs tedbirleri ve seyircisiz oynanacak maçlar hakkında

TFF'den Corona virüs tedbirleri ve seyircisiz oynanacak maçlar hakkında

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, iç saha yenilgisini deplasmanda telafi etmek istiyor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, iç saha yenilgisini deplasmanda telafi etmek istiyor

Coşkun Demirbakan: Hakemler daha dikkatli olmalı

Coşkun Demirbakan: Hakemler daha dikkatli olmalı

Fenerbahçe ile Konyaspor 38. maça çıkıyor

Fenerbahçe ile Konyaspor 38. maça çıkıyor

Sıradaki Haber