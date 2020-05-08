Eypio'dan Karius eleştirisi! Sergen Yalçın...

Beşiktaş taraftarı ünlü rapçi Eypio , Skorer Instagram hesabında Caner Bakır'ın sorularını yanıtladı.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

Çocuklarımla çok zaman geçiriyorum. Bu süreç bana baya kilo kattı (Gülerek) Ekmek, pide yaptım evde.

Yeni şarkıları nasıl yapsak diye düşündük. Yayınlasak mı diye.. Herhalde 2 haftaya kadar yeni albümü veriş oluruz. Hazır aslında ama böyle bir şanssızlık oldu. Çok Güzel Hareketler Bunlar'da söylediğimiz şarkıyı merakla bekliyorlar.

Adım Abdurrahim herkes Apo diye kullanıyor. Sonra Hollanda Eypio kaldı ismim. Türkiye geldiğimde de öyle devam etti.

"Bizim şarkı biraz futbolcu transferi gibi oldu"

Beşiktaş taraftarıyım. Yaptığımız marşı yayınlayamadık ilk. İzin almamız lazımmış. Haberim yoktu. Yönetim değişti. Prosedürleri varmış uzunca. Kulübün hukuk bürosu ile bizim şirketin bir araya gelmesi gerekiyormuş. Bizim şarkı biraz futbolcu transferi gibi oldu. Geç yayınladık o marşı. İnsanlar beğendi, 4 numaraya kadar çıktı. Klip hazırlayacaktık ama o görüntülerle yaptık klibi.

Beşiktaş'ı takip ediyorum. Bu sene çok istediğimiz gitmedi ama.. Bakalım ligler başlayacak mı bilmiyorum. Almanya açacak, Hollanda ve Fransa açmadı. Hayırlısı olsun. Pek de bir şey kalmadı aslında 8 hafta var.

"Karius çok kötüydü"

Beşiktaş'ın kadrosu çok iyi değil. Abdullah hocanın da çok istediği bir kadro olmadı. Sergen'in rüzgarıyla takım daha iyi bir futbol oynamaya başladı. Karius çok kötüydü, gitmiş galiba. Defans öyle. Forvette sadece Burak var. Şu anki durumu çok değiştirmez bu kadro. Seneye bakacağız artık. Burak tek başına olmuyor. Sakatlık yaşıyor. Onu yedekleyecek biri lazım. Elneny gidecek mi belli değil.. Bu sene fiyatlar değişecek, diğerleri kalacak mı çünkü hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

Canlı yayında Olcay Şahan'ın toplanıp sana klip çekelim önerisine Eypio, "Oğuzhan Özyakup, Olcay Şahan, Necip Uysal, Cenk Tosun 'Şuç benim günah benim' şarkısını çıktığında çok paylaşmıştı. Cenk Tosun geçen forma yolladı bana" dedi.

Beşiktaş'a başkan olsan ilk yapacağın şey?

Şu an başkalığı istemezdim. Şu an isteyeceğim tek şey o olurdu (Gülerek)

"Yıldız Tilbe ile düet yapmak isterdim"

Yurt dışından Snoop Dogg ile düet yapmak isterdim. Yıldız Tilbe ile düet yapmak isterdim Sibel Can ile var. Yıldız Tilbe ile isterdim, değişik bir şey olur. Aslında Sibel Can ile yaptığım şarkı altyapı olarak tam istediğim gibi olmadı. Ukde kaldı içimde.

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