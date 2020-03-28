Fabio Paratici: Transferde para değil takas olacak

Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, koronavirüs salgını sebebiyle kulüplerin para harcamak yerine transfer yapmak için takas yöntemine dönebileceğini söyledi.

Tuttospor'a konuşan Paratici, virüs nedeniyle hayatın durduğu tüm ülkelerde futbol ekonomisinin derinden etkilendiğini kulüplerin en büyük gider kalemi olan transfer harcamalarının takas yöntemine evrileceğini iddia etti. Paratici açıklamasında, "Futbolu NBA'e yaklaştıracak bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Önümüzdeki dönemde bir çok takas anlaşması olacağını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Daha önce de Inter CEO'su Beppe Marotta benzer şekilde sözler kullanmış ve "Bonservis fiyatlarında genel bir düşüş göreceğiz. Kulüpler kaynaklarını kendilerine kullanabilmek için yeni düzenlemeler yapmak zorunda kalacak. Bu yüzden transfer pazarında takas fırsatları daha fazla göreceğiz"