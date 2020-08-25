Fahrettin Altun: Türkiye, Formula 1'e örnek ev sahipliği yapacak

Formula 1, 9 yıl aradan sonra 2020 yılı takvimi kapsamında 15 Kasım'da gerçekleştirilecek yarışla birlikte Intercity İstanbul Park'a geri dönüyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İletişim Başkanı Altun açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "9 yıl aradan sonra Formula 1 organizasyonunun yeniden Türkiye'ye gelmesi tüm sporseverler gibi bizleri de çok sevindirdi. Organizasyon kabiliyeti tüm dünyaca bilinen Türkiye, 13-15 Kasım'daki yarışa inşallah yine örnek bir ev sahipliği yapacak.

Başta bu konuya uzun süredir büyük önem veren, organizasyonun Cumhurbaşkanlığımızca himaye edilmesini sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Formula 1'in tekrar ülkemize gelmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyoruz."