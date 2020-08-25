Son dakika | Formula 1, İstanbul'a resmen geri döndü

Türkiye'de ilk kez 2005 yılında düzenlendikten sonra 2011 yılında Türkiye'ye veda eden Formula 1 yarışları, 9 yıllık aradan sonra bu yıl yeniden İstanbul'a geri döndü.

Formula 1, resmen İstanbul'a geri döndü. Detaylar kesin olarak paylaşılmazken, yarış 13-15 Kasım 2020 tarihlerinde yapılacak. 'DHL Türkiye Grand Prix'si Intercity İstanbul Park'ta düzenlenecek.

Yarışın seyircili olup olmayacağıyla ilgili kesin bir bilgi henüz paylaşılmadı.