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HaberlerGalatasaray Haberleri Falcao için flaş açıklama: Kolombiya'ya transferi için arabulucuk yapacağım
02.02.2021 - 14:28 | | Sabah

Falcao için flaş açıklama: Kolombiya'ya transferi için arabulucuk yapacağım

Galatasaray'da sakatlıklarla boğuşan Radamel Falcao'nun geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.

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Ara transfer döneminde Mbaye Diagne'yi Premier Lig ekibi West Bromwich Albion'a kiralayan Galatasaray, forvet bölgesi için Zamalek'ten Mostafa Mohammed ve Brentford'dan Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna kattı.

Sarı-Kırmızılılar'ın sakatlıklarla boğuşan Radamel Falcao ile ilgili nasıl bir karar vereceği ise merak konusu olmaya devam ediyor. İspanya'ya tedavi olmaya giden Kolombiyalı yıldızın eşi Lorelei Taran, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından İstanbul'a dönüş uçağından bir fotoğraf paylaşmıştı.

"FALCAO'NUN GELMESİ İÇİN ARABULUCUK YAPACAĞIM"

Kolombiya basınında ise Radamel Falcao'nun Millonarios'e transfer olacağı iddiaları devam ediyor. Bu iddialarla ilgili son açıklama ise Kolombiya'nın efsane futbolcularından biri olan Jhon Mario Ramirez'den geldi.

Caracol Radyosu'nda Vbar isimli programda konuşan Ramirez, "Radamel'i çok küçük yaşından beri hatırlıyorum. Antrenmanlarımızda bizi izlemeye gelirdi. Bana birçok Millonarios taraftarı mesaj attı. Falcao ile birçok kez konuşurken gelip gelmeyeceğini sordum. Falcao'nun kariyerinin sonunda başka düşünceleri var, ancak Millonarios'un büyük bir hayranı. Bana 'şimdilik değil' yanıtını verdi. Onun buraya gelmesi için arabuluculuk yapacağıma söz veriyorum. Onu Kolombiya'da forma giyerken görme hayali bana büyük mutluluk veriyor" dedi.

FATİH TERİM: BAŞKA TASARRUFU OLURSA SAYGI DUYACAĞIZ

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim de Radamel Falcao ile ilgili olarak şunları söylemişti:

"Falcao, önemli bir isim, marka. Talihsizlikler yaşıyor. Hem karakterli bir futbolcu hem de iyi bir insan. Faydalı olamadığı ve talihsizlikler yaşadığı için herkesten fazla rahatsız olduğunu biliyorum ve buna inanıyorum. Falcao ile İspanya'ya gitmeden önce 40-45 dakika görüşme yaptık. İyileşirse bu forma her zaman onundur. Başka tasarrufu olursa ona da saygı duyacağız. Falcao, oynasa da oynamasa da bizim kıymetli oyuncularımızın başındadır."

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Falcao için flaş açıklama: Kolombiyaya transferi için arabulucuk yapacağım

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