Falette’den Fenerbahçe yorumu

Almanya’ya geri dönerek bonservisini elinde bulunduran Eintracht Frankfurt’a katılan Simon Falette, kulübün televizyon kanalına açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe’nin satın alma opsiyonunu kullanmadığı futbolcu, sezonun sona ermesinin ardından Türkiye’de bir süre tatil yaptığını belirterek şunları söyledi:

‘Ailemle bir süre tatil yaptım’

“Ailemle İstanbul’da tatildeydim. İyi zaman geçirdik. Şimdi geri döndüm ve Frankfurt’ta kalacağım. Oyuncularla konuştum. Eintracht’ın bütün maçlarını televizyondan seyrettim. Takımla aramda hep iletişim vardı. Fenerbahçe ilk başta benim için zordu. Ancak sonuç itibariyle büyük bir tecrübe oldu.”

Kendisine takım aramaya başladı

Eintracht Frankfurt teknik direktörü Hütter oyuncuyu kadroda düşünmediğini geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla dile getirmiş, ‘Simon Falette iyi futbolcu ve iyi bir çocuk. Kendisi oynamak istiyor ama rekabet de büyük. İki tarafın da işine gelecek bir çözüm arıyoruz’ şeklinde konuşmuştu. Simon Falette’nin menajeri aracılığıyla kendisine takım aramaya başladığı belirtildi.