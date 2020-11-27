Diğer

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDiğer Haberleri Fanatik 25. yaşında
27.11.2020 - 16:57 |

Fanatik 25. yaşında

FANATİK, 20 Kasım 1995 tarihinden bugüne dek sporda yaşanan tüm gelişmeleri en güncel bilgilerle sizlere aktarmaya devam ediyor. 25 yıldır sporun ve sporcularımızın başarıları neredeyse biz de oradayız. FANATİK 25. YIL GAZETESİ yarın tüm bayilerde ücretsiz! Kaçırmayın…

Fanatik 25. yaşında
ABONE OL

Türkiye'nin en uzun soluklu spor gazetesi FANATİK, 25. gurur yılında eşsiz bir eki okuyucularının beğenisine sunuyor. Tam 25 yıldır sporda yaşanan tüm gelişmeleri okurlarına en hızlı ve en güncel haliyle ulaştırma çabasındaki Fanatik, çeyrek asırlık yayıncılık deneyimini tek bir ekte topladı.

20 Kasım 1995 tarihinden bugüne dek sporun ve sporcularımızın başarıları neredeyse biz de oradayız. FANATİK 25. yıl özel gazetesi yarın tüm bayilerde ücretsiz! Kaçırmayın…

Fanatik 25. yaşında

Fanatik 25. yaşında

CZN Burak'tan Kongo'daki hayranına jest!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Ankaragücü-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ankaragücü-Trabzonspor maçı için geri sayılıyor...
    Ankaragücü-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ankaragücü-Trabzonspor maçı için geri sayılıyor...
  2. Beşiktaş'a yeni sponsor!
    Beşiktaş'a yeni sponsor!
  3. Fenerbahçe Beko - Valencia Basket maçı saat kaçta?
    Fenerbahçe Beko - Valencia Basket maçı saat kaçta?
  4. Fanatik 25. yaşında
    Fanatik 25. yaşında
  5. Bein Sports'tan kulüplere 200 milyon TL
    Bein Sports'tan kulüplere 200 milyon TL



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son Dakika | Eskişehirspor'da 4 pozitif vaka!

Son Dakika | Eskişehirspor'da 4 pozitif vaka!

Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Hırvatistan maçı hangi kanalda?

Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Hırvatistan maçı hangi kanalda?

Son Dakika | Kasımpaşa'da İrfan Buz istifa etti

Son Dakika | Kasımpaşa'da İrfan Buz istifa etti

Son dakika | Beşiktaş'tan Gökhan Töre açıklaması!

Son dakika | Beşiktaş'tan Gökhan Töre açıklaması!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet