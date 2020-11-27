Fanatik 25. yaşında

Türkiye'nin en uzun soluklu spor gazetesi FANATİK, 25. gurur yılında eşsiz bir eki okuyucularının beğenisine sunuyor. Tam 25 yıldır sporda yaşanan tüm gelişmeleri okurlarına en hızlı ve en güncel haliyle ulaştırma çabasındaki Fanatik, çeyrek asırlık yayıncılık deneyimini tek bir ekte topladı.

20 Kasım 1995 tarihinden bugüne dek sporun ve sporcularımızın başarıları neredeyse biz de oradayız. FANATİK 25. yıl özel gazetesi yarın tüm bayilerde ücretsiz! Kaçırmayın…