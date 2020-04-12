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12.04.2020 - 12:18 |

Farfan'dan indirim tepkisi 'Parama dokunmayın'

Corona virüs krizi nedeniyle maaş kesintilerine giden kulüplerden Lokomotiv Moskova'da sorun çıktı. Yüzde 40'lık indirimi kabul etmeyen Jefferson Farfan, "Parama dokunmayın" diyerek, kulübün gönderdiği yazılı belgeyi yırttı.

Farfan'dan indirim tepkisi 'Parama dokunmayın'

Celal Umut Eren - Skorer Dış Haberler

Corona virüs sıkıntısı nedeniyle ekonomik krize giren futbol piyasasında yeni bir gelişme yaşandı. Rusya'da Lokomotiv Moskova kulübü futbolcuların maaşlarında yüzde 40'lık indirime gitmek istedi. Ancak takımın Perulu yıldızı Jefferson Farfan çok sert bir tepki gösterdi.

'Okumadan yırttım'

Kulübünün maaş kesintisi talebini reddeden Farfan, parasına dokundurtmayacağını aktarıp, "Ne yaparsanız yapın ama parama dokunmayın, o benim hakkım. Tamam futbolda her şey para değil ama bir anlaşma var. Bana Rusça yazılan saçma bir kağıt gönderdiler ve imzalamamı istediler. Okumadım bile direkt yırttım attım" ifadelerini kullandı.

Farfandan indirim tepkisi Parama dokunmayın

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