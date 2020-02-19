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19.02.2020 - 13:45 |

Faruk Süren: Mustafa Cengiz eli sıkılacak adam değil

Galatasaray'ın eski Başkanı Faruk Süren, sarı-kırmızılı kulübün Başkanı Mustafa Cengiz'e olay sözler sarf etti. Skorer'e özel açıklamalarda bulunan Süren, "Aslında eli sıkılacak adam değil! İnsan küfür edeceği adamla da el sıkışmaz herhalde" dedi.

Faruk Süren: Mustafa Cengiz eli sıkılacak adam değil

Nevzat Dindar / Skorer Özel

Ali Sami Yen 1905 Derneği'nin açılışında Başkan Mustafa Cengiz'in uzattığı eli sıkmayan eski Başkan Faruk Süren, Skorer'e konuştu.

Süren, "Aslında kendisine de söylemiştim. Omzumda kireçlenme var ve öğleden sonra iğne yaptırmıştım. Bu nedenle sabit kalması gerekiyordu. Elini sıktı, sıkmadı. Yorumlar aptalca. Aslında eli sıkılacak adam değil! İnsan küfür edeceği adamla da el sıkışmaz herhalde" ifadelerini kullandı. 

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Faruk Süren:

 

 

Faruk Süren: Mustafa Cengiz eli sıkılacak adam değil

 

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