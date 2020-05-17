Faruk Süren: “Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu isterdim"

NEVZAT DİNDAR

20 yıl olmasına rağmen bu başarının bir Türk kulübü tarafından tekrarlanmamasının üzücü olduğunu dile getiren Galatasaray eski Başkanı, “Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu isterdim. Bugün çok zor. Ne var ki gençlerle yola çıkarak bir Ajax modeli uygulanabilir” diye konuştu

17 Mayıs 2000... O gün sadece Galatasaray için değil, Türk futbolu için bir dönüm noktasıydı. Cim-Bom, Arsenal’i devirip UEFA Kupası Şampiyonu olduğunda çoğu kişi bunun bir hayalden ibaret olduğunu düşünüyordu.

İşte o gün başkanlık koltuğunda oturan, ancak rol çalmayan Faruk Süren, aradan 20 yıl geçtikten sonra MİLLİYET’e konuştu.



“Maalesef 20. sene oldu ama bu süre içerisinde Galatasaray başarılarını tekrarlayamadı” diyen Süren, “O süreci devam ettirmek lazımdı ama yapamadık. O beni üzüyor. Bizim hedefimiz tabii Şampiyonlar Ligi’ne ulaşmaktı. UEFA’ya ulaştık ama... Bunun tekrarını çok isterdim ama yok artık öyle bir imkan... Hayalim, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olması... Fakat bugünkü ara çok açıldığı için zor. Ne var ki oyuncu yetiştirerek, gençlerle yola çıkarak bir Ajax modeli uygulanabilir” yorumunu yaptı.



Süren’e, Aziz Yıldırım’ın bu kupanın tesadüf olduğu yönündeki açıklamasını hatırlatınca, Galatasaray’ın efsane başkanı şöyle cevap verdi:



“Katiyen tesadüf değil. Çok büyük haksızlık ediliyor. Biz mağlubiyet bile almadan UEFA Kupası’nı aldık. Bunları tesadüfe bağlamak o sporcuların, orada emeği geçen teknik kadronun halkını yemektir.”



Son dönemde Avrupa’da yaşanan başarısızlıkları da takım yapılanmasındaki hatalara bağlayan Faruk Süren, “Belki takım kurulamadı. Oyuncular kişisel olarak, yeteneği iyi olabilir fakat burada takım oluşturmak lazım. Beraber futbol oynamaktan keyif almak lazım. Bizim takım beraber futbol oynamaktan zevk almıyordu. Fatih Hoca ikinci yarıda onları düzeltti. O havayı yarattı ama gene de eksiklikler var. Ona erişmek lazım. Beraber futbol oynamaktan hoşlanmaları gerekiyor” dedi.

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