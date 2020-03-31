Son dakika | Faruk Süren'in eşi Hatice Süren'in corona virüs testi pozitif çıktı

Galatasaray camiasına bir kötü haber daha...

Skorer'in edindiği bilgiye göre; teknik direktör Fatih Terim, yöneticiler Yusuf Günay, Mahmut Recevik ve Abdurrahim Albayrak'ın ardından efsane başkan Faruk Süren'in eşinin de corona virüs testi pozitif çıktı.

75 yaşındaki Faruk Süren ve eşi Hatice Süren corona virüs testi yaptırdı. Sarı-kırmızılı kulübün eski başkanının test sonuçları negatif, eşi Hatice Hanım’ın sonuçları ise pozitif çıktı. Hatice Süren'in tedavisi evinde devam ediyor...