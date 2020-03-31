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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Faruk Süren'in eşi Hatice Süren'in corona virüs testi pozitif çıktı
31.03.2020 - 12:27 |

Son dakika | Faruk Süren'in eşi Hatice Süren'in corona virüs testi pozitif çıktı

Galatasaray'ın efsane Başkanı Faruk Süren'in eşi Hatice Süren'in corona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Son dakika | Faruk Süren'in eşi Hatice Süren'in corona virüs testi pozitif çıktı
Skorer Özel

Galatasaray camiasına bir kötü haber daha...

Skorer'in edindiği bilgiye göre; teknik direktör Fatih Terim, yöneticiler Yusuf Günay, Mahmut Recevik ve Abdurrahim Albayrak'ın ardından efsane başkan Faruk Süren'in eşinin de corona virüs testi pozitif çıktı. 

75 yaşındaki Faruk Süren ve eşi Hatice Süren corona virüs testi yaptırdı. Sarı-kırmızılı kulübün eski başkanının test sonuçları negatif, eşi Hatice Hanım’ın sonuçları ise pozitif çıktı. Hatice Süren'in tedavisi evinde devam ediyor...

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Son dakika | Faruk Sürenin eşi Hatice Sürenin corona virüs testi pozitif çıktı

 

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