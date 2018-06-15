Fas-İran: 0-1

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda Fas ve İran ilk kez karşı karşıya geldi. FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta İran, Fas'ı son dakika golüyle 1-0 mağlup etti.

İran'ın golünü 90+3'te Aziz Bouhaddouz kendi kalesine attı. Bu sonuçla İran B grubuna 3 puanla başladı.

Fas'ta Belhanda, Amrabat ilk 11'de başlarken Fenerbahçeli Dirar ise sakatlığı nedeniyle yedekte bekleyen isimler arasında yer aldı. İki ülke A milli futbol takımları, daha önce hazırlık maçı da olmak üzere hiç karşılaşmamıştı.

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Stat: Saint Petersburg

Hakemler: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Bahattin Duran (Türkiye)

Fas: El Kajoui, Hakimi, Benatia, Saiss, Ziyach, El Ahmadi, Belhanda, Boussoufa, Noureddine Amrabat (Dk. 76 Sofyan Amrabat), Harit (Dk. 83 Da Costa), El Kaabi (Dk. 77 Bouhaddouz)

İran: Beiranvand, Haji Safi, Rezaeian, Cheshmi, Pouraliganji, Shojaei (Dk. 68 Taremi), Ebrahimi (Dk. 79 Ghoddos), Amiri, Ansarifard, Jahanbakhsh (Dk. Ghoddos), Azmoun

Gol: Dk. 90 5 Bouhaddouz (kendi kalesine) (İran)

Sarı kartlar: Dk. 10 Shojaei, Dk. 47 Jahanbakhsh, Dk. 90 2 Ansarifard (İran), Dk. 34 El Ahmadi (Fas)

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Fas gole yaklaştı. Amrabat sağ kanatta rakibinden kurtulduktan sonra ön direğe ortasını yaptı. Belhanda'nın uçarak yaptığı kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.



19. dakikada gelişen Fas atağında, kullanılan serbest vuruş sonrasında top İran ceza sahası içinde boşta kaldı. Kaleye yakın bölgede topu önünde bulan Belhanda'nın şutu savunmadan döndü. Penaltı noktası üzerinde Benatia'nın yaptığı vuruş ise kaleci Beiranvand'dan döndü, sonrasında ise savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.



43. dakikada İran en net gol şansını yakaladı. Orta sahada kazanılan topla başlayan hızlı atakta, Azmoun ceza sahası içinde kaleci El Kajoui ile karşı karşıya kaldı. Azmoun'un yerden şutu, kalecinin bacaklarından döndü, boşta kalan topa yakın mesafeden Jahanbakhsh vurdu, yerden hızla kalkan kaleci El Kajoui bu şutta da topu kornere çeldi.



80. dakikada Fas gole çok yaklaştı. Hakim Ziyach ceza sahası dışında buluştuğu topa gelişine vurdu, kaleci Beiranvand topu köşeden kornere çeldi.



90 5. dakikada İran'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, Fas ceza sahası içinde Bouhaddouz'un ters kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.



Mücadele İran'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İki takım da 5. kez Dünya Kupası'nda

Fas ve İran'ın Dünya Kupası'na katılma sayılarında eşitlik bulunuyor. İki takım da daha önce 4 kez Dünya Kupası'na katılma başarısını gösterdi.

Beşinci kez finallerde yer alan iki takım, geçmişte yalnızca Fransa'nın ev sahipliği yaptığı 1998 Dünya Kupası'na birlikte katılmıştı. Farklı gruplarda yer alan Fas ve İran, söz konusu turnuvada gruptan çıkmayı başaramamıştı.

Fas son 16 turunu gördü

Fas ve İran'ın Dünya Kupası geçmişlerine bakıldığında büyük başarıları görülmüyor.

Afrika elemelerinden gelen Fas, tarihinde yalnızca 1986'da Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda grup aşamasını geçmişti. İngiltere, Portekiz ve Polonya'nın bulunduğu F Grubu'nu 4 puanla lider bitiren Fas, son 16 turunda ise o turnuvada finale yükselen Batı Almanya'ya 1-0 yenilerek elenmişti.

İran ise daha önce 4 kez yer aldığı grup aşamasından çıkmayı başaramadı.

Fas 13, İran 12 maça çıktı

İki takımın Dünya Kupası'nda oynadığı maçlara bakıldığında ise Fas 13, İran 12 kez sahaya çıktı.

Fas oynadığı 13 maçın 2'sini kazanırken, 4 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Arap ekibi, 12 gol atarken kalesinde de 18 gol gördü. İran ise sahaya çıktığı 12 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Asya temsilcisi, bu maçlarda 7 gol atarken, kalesinde 22 gole engel olamadı.