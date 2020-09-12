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12.09.2020 - 12:38 |

Fatih Karagümrük - BTC Türk Yeni Malatyaspor: 3-0

Süper Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük ile BTC Türk Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Fatih Karagümrük - BTC Türk Yeni Malatyaspor: 3-0
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Süper Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük sahasında bugün Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Karagümrük 3-0 kazandı.

Mücadelede golleri 4. dakiakda E. Zukanovic, 56. dakikada A. Sobiech ve 74. dakikada penaltıdan E. Sabo kaydetti.

Fatih Karagümrük bu sonuçla lige 3 puanla başladı.

Fatih Karagümrük - BTC Türk Yeni Malatyaspor: 3-0

Stat: Atatürk Olimpiyat 

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mehmet Kısal, Mustafa Savranlar 

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Murat Sarıgül, Roco, Zukanovic, Alparslan Erdem, Ramazan Civelek (Dk. 81 Darri), Ndao, Mevlüt Erdinç (Dk. 66 Lichaj), Vato Arveladze (Dk. 87 Chahechouhe), Sabo, Sobiech 

Yeni Malatyaspor: Herrera, Chebake, Murat Akça, Ndayishimiye, Hafez (Dk. 81 Berk Yıldız), Ahmed Ildız (Dk. 70 Erkan Kaş), Acquah, Fofana (Dk. 70 Zuqui), Cueva, Adem Büyük, Umut Bulut (Dk. 81 Topalli) 

Goller: Dk. 3 Zukanovic, Dk. 56 Sobiech, Dk. 74 Sabo (Penaltıdan) (Fatih Karagümrük) 

Sarı kartlar: Dk. 14 Mevlüt Erdinç, Dk. 32 Murat Sarıgül, Dk. 38 Sobiech, Dk. 77 Vato Arveladze (Fatih Karagümrük), Dk. 33 Ahmet Ildız, Dk. 72 Hafez, Dk. 75 Adem Büyük (Yeni Malatyaspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Sol çaprazdan paslaşılarak kullanılan korner sonrasında yapılan ortada meşin yuvarlak kaleye yöneldi ve top direkten yere sekti. Seken topa dokunan Zukanovic, takımını 1-0 öne geçirdi. 

11. dakikada Ahmed Ildız'in pasıyla ceza sahası içerisi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Umut Bulut'un şutunda, top az fakla auta çıktı. 

22. dakikada 3 rakibini çalımlayan Hafez'in ortasında, cezası sahası içinde topa Adem Büyük'ün bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti. 

35. dakikada sol kanattan Ramazan Civelek'in kullandığı kornerde ön direkte Mevlüt Erdinç'in kafa vuruşunda, kaleci Herrera meşin yuvarlağı kornere çeldi. 

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Fatih Karagümrük'ün üstünlüğüyle sona erdi.

48. dakikada Adem Büyük'ün ceza saha içinde yerden pasında müsait durumdaki Fofana'nın şutunda, defansa çarpan top kornere çıktı. 

56. dakikada Fatih Karagümrük 2-0 öne geçti. Ramazan Civelek'in sağdan ortasında topa dokunan Sobiech, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi: 2-0. 

72. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Ramazan Civelek, Hafez'in müdahelesiyle yere düştü. Hakem Abdulkadir Bitigen penaltı kararı verdi. 

74. dakikada Sabo'nun kullandığı penaltı atışında top filelere gitti: 3-0. 

Karşılaşma, Fatih Karagümrük'ün 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Fatih Karagümrük - BTC Türk Yeni Malatyaspor: 3-0

MAÇTAN NOTLAR

Fatih Karagümrük’ün sahasının uygun olmaması nedeniyle karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadı’nda yapıldı.

Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor mücadelesini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da takip etti. Kasapoğlu, mücadeleyi protokol tribününden kulüplerin yöneticileriyle beraber izledi.

İlk 11'ler

36 sene sonra Süper Lig'e geri dönen Fatih Karagümrük maça Aykut Özer, Murat Sarıgül, Roco, Zukanovic, Alparslan Erdem, Ramazan Civelek, Ndao, Mevlüt Erdinç, Vato Arveladze, Sabo, Sobiech 11'i ile başladı.

 Yeni Malatyaspor ise Herrera, Chebake, Murat Akça, Ndayishimiye, Hafez, Ahmed İldiz, Acquah, Fofana, Cueva, Adem Büyük, Umut Bulut ilk 11'i ile sahada yer aldı.

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