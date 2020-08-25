Fatih Karagümrük, Ervin Zukanovic ile anlaştı!

Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük, son olarak İtalya 2. Futbol Ligi takımlarından SPAL'da forma giyen Bosna Hersekli Ervin Zukanovic'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı ekip, 33 yaşındaki savunma oyuncusunu kadrosuna kattı.

Bosna Hersek Milli Takımı'nın formasını 38 müsabakada giyen Zukanovic, kariyerinde Belçika'nın Gent, İtalya'nın Roma, Sampdoria, Atalanta, Genoa ve Suudi Arabistan'ın El Ahli takımlarında top koşturdu.