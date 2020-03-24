Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'tan sonra ikinci kÃ¶tÃ¼ haber de Fatih Terim'den geldi. Son dakika haberine tecrÃ¼beli teknik direktÃ¶r Fatih Terim sosyal medya hesabÄ±ndan corona virÃ¼s testinin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± ve hastanede olduÄŸunu duyurdu.Â

Deneyimli Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±, "BugÃ¼n yapÄ±lan test sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re korona virÃ¼s sonucum pozitif Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kÄ±sa zamanda haberleÅŸmek Ã¼zere" ifadelerini kullandÄ±.

Hasan ÅžaÅŸ ve Ãœmit Davala'nÄ±n testleri negatif

Galatasaray'da teknik direktÃ¶r Fatih Terim'in son dakika haberinden sonra gÃ¶zler Ãœmit Davala ve Hasan ÅžaÅŸ'a Ã§evrildi. Edinilen bilgiye gÃ¶re Hasan ÅžaÅŸ ve Ãœmit Davala'nÄ±n testleri negatif Ã§Ä±ktÄ±.

Galatasaray'dan Fatih Terim paylaÅŸÄ±mÄ±!

Biz omuz omuza verince neleri baÅŸarmadÄ±k ki!Â Seninleyiz hocam! Bir kez daha #BirlikteYeneceÄŸiz!

Albayrak ve eÅŸinde de Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ±n ikinci baÅŸkanÄ± Abdurrahim Albayrak ve eÅŸi de korona virÃ¼s sebebiyle tedavi altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Abdurrahim Albayrak bugÃ¼n hastane camÄ±ndan el sallamÄ±ÅŸ ve ilk aÃ§Ä±klamayÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±. 65 yaÅŸÄ±ndaki GalatasaraylÄ± yÃ¶netici 'Ã‡ok ÅŸÃ¼kÃ¼r iyiyim, inÅŸallah daha da iyi olacak herÅŸey. Herkese selam" ifadelerini kullandÄ±.

Galatasaray'Ä±n teknik direktÃ¶rÃ¼ Fatih Terim ile ilgili detaylar ilerleyen saatlerde haberimizde olacaktÄ±r.Â

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