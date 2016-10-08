Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, "Bu hava şartları altında maçın favorisi çok açık. Bu bizim korktuğumuz anlamına gelmez ama burada fizik olarak çok güçlü bir takımdan söz ediyoruz ve güçlü olmayı gerektiren bir havadayız" dedi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda yarın İzlanda ile yapacağı maç öncesi Laugardalsvöllur Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyen Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, İzlanda'yı tebrik ederek, "3-0 mağlup olduğumuz maçtan sonra 25 ay geçti, bu 25 ay içerisinde İzlanda'nın büyük aşama kaydettiğini düşünüyorum. Avrupa Şampiyonası'nda da dikkat çeken bir takım oldu ve saygıyı hak ediyorlar. Burada İzlanda ile oynamak daha zor. Son Finlandiya maçını düşünürsek, hava topuna veya yan toplara mani olamayan bir Finlandiya var. Bu gücü kullanıyor çok fazla. Herkes ona göre tedbirini, çalışmasını yapacaktır, ama bazı şeyler var ki etkili. İzlanda'nın yıllarca kullandığı silah bu. Buraları halledebilirsek, yarın buradan çok daha hoşumuza giden sonuçlarla ayrılabiliriz" diye konuştu.

"ONLARA GÜVENİYORUM"

Sıcak bir havadan çok soğuk bir havaya geldiklerine dikkati çeken Terim, "24 saat içinde bu kadar değişiklik, hiç küçümsenecek bir şey değil. Zararını en aza indirmek için uğraşıyoruz, ama önemli bir şey bu. Takımda gençlere güveniyorum. Takımımız gençleşti biraz. İsteklerini, arzularını kazanma adına saha içerisinde yapacaklarına, yüreklerine güveniyorum onların. Onlara rahat olmaları için gereken riskleri ben alırım zaten ama dediğim gibi ben onlara güveniyorum" şeklinde konuştu.

"ÇOK MANTIK ARAMIYORUM"

İzlanda ile bir önceki deplasman maçını hava koşulları ile kaybetmediklerini, resmen kaybettiklerini dile getiren Fatih Terim, "İzlanda'da bunu kabullenmek lazım. Ekim ayından itibaren başka hava beklemek söz konusu değil. İyi ki kara denk gelmedik. Futbolun içinde var bunlar. Zaten çok da mantık aramıyorum. 6-7 saat uçak yolculuğu, geliyorsunuz 20 derece düşük bir havaya. Kendinizi yenileyeceksiniz ve 3 gün sonra maç oynayacaksınız. Mantık aramıyorum ama buna alışacaksınız. Tarihler sıkışabiliyor, bu gerçeği kabul etmek lazım. İzlanda ilk maçı burada oynadı, hiçbir yere gitmeden tekrar burada oynadı. Şartlar ne olursa olsun uymak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Terim ayrıca, hava şartlarının oyuncu değişikliğine, sisteme yansımayacağını belirtti.

"FRANSA, ONLARA ÖZGÜVEN OLARAK YANSIDI"

İzlanda'nın bildikleri İzlanda olduğunu, net olarak hiçbir değişikliğin olmadığına dikkati çeken Terim, "Önemli bir tek değişiklik, Fransa'nın onlara özgüven olarak yansıması. Bugün antrenörlerinin çok değişik bir röportajını okudum. 'Bizim oyuncularımız Premier Lig'e gider' diyor ve 'kimse oynamayacağı takımı seçmez' diyor. 'Onun için de her zaman zinde kalırlar' diyor. Bu bizim için güzel bir dörtlük. Bunun üzerinde düşünmeliyiz. 'Hepsi de bakarsanız gittikleri takımda oynuyorlar' diyor. Bizden çok daha fazla oyuncuları dışarda oynuyor ve evet oynuyor. Sonuç olarak burada çok kişi yenemiyor zaten onları. Finlandiya'yı da yenememiştik uzun süre, itfaiyeci, bankacı derken. İnşallah bir ilk olur burada. Ona niyetliyiz ama kolay değil işimiz" şeklinde konuştu.

"3 PUAN ÇOK DEĞİŞİK YERE GÖTÜRÜR BİZİ"

1 puanın veya mağlubiyetin planlarını bozmayacaklarını söyleyen Fatih Terim, "Daha 7 maç var diyeceğiz. Daha ne diyebiliriz. Ama 3 puan çok değişik yere götürür bizi ama 1 puan da en azından rakiplerle aramızda puanı açmaz. Bir de bizi başka bir tarafa iter. Bir soruyu cevaplamak niyetinde kalırız o zaman; Kaybetmiyoruz ama kazanamıyoruz. Kazanabilirsek ki inanıyorum buna, çok doğru bir yola gireriz. Geçen süre lehimize işlemiş olur ve yeni yeni oynayan oyuncularımızın adaptasyonları netleşir ve güvenleri artar. Ayrıca puan olarak da yan yana geliriz. Ancak her sonuca da hazırlıklıyız biz. Geriye dönebiliyoruz ama mümkünse önce öne geçsek ve hiç yemesek çok daha iyi olur" açıklamalarında bulundu.

"ZAMANA BIRAKALIM"

Arda veya Burak'ın ilerleyen zamanda tekrar A Milli Takım'a alınıp alınmayacağı ile ilgili bir sorunun sorulması üzerine ise Terim, "Polemik yapmak istemiyorum diyorsunuz, ama bu akşam bana bunu soruyorsunuz. Ben Antalya'da gereğini söyledim. Hiç kimsenin ismini de söylemeden. Zamana bırakalım" diye cevap verdi.

"BİZDE DURAN TOP TERCİHLERİ KESKİNDİR"

Ukrayna maçında Hakan'ın yerine Emre Mor'un serbest vuruşu kullanmasının hatırlatılması ve duran top tercihlerinin değişmez olup olmadığı ile ilgili bir gelen soruya ise Terim, "Bizde keskindir bu tercihler. Şimdi Hakan ve Selçuk varsa herhangi bir rakibi aldatıcı şutun haricinde bir taktik yapmanıza gerek kalmaz. Hakan mesafe tanımaksınız vuruyor. Emre de çok iyi vuruyor. Ukrayna maçında Emre, 'Çok iyi hissediyorum kendimi' demiş ve o da bırakmış. Hakan'ın da her vuracağı öyle olacak diye bir şey yok. Muhakkak bir küçük değişik, bir şey yapabiliriz ama direk vuracak oyuncularımız varken başka şeyler yapmak istemiyorum ama Emre atsaydı belki onu konuşuyorduk şu an" cevabını verdi.

"BU ŞARTLARDA MAÇIN FAVORİSİ AÇIK"

Maçın favorisinin kim olduğu sorusu üzerine ise Terim, bu hava şartları altında maçın favorisinin çok açık olduğunun altını çizerek, "Bu bizim korktuğumuz anlamına gelmez ama burada fizik olarak çok güçlü bir takımdan söz ediyoruz ve güçlü olmayı gerektiren bir havadayız. Yoksa bizim oyuncularımız buna cevap vermeyecek, bunlar söz konusu değil. Ümit ederim yarın bir takım talihsizlikler aleyhimize olur. Mesela orada 1 dakikayı geçen bir zaman var son golde. Biz de verilmeyen penaltılarımız var. 1 mi, 2 mi bilmiyorum. Bir de geçen sefer burada 60 saniye içinde Ömer atılmıştı. Böyle talihsizlikler yaşamazsak, çıkıp oynayacağız. Her yerde oynamalılar. Tabii ki bazen baskıya maruz kalıyorsunuz ama mağlubiyeti kolay kabullenmeyen bir takım olması benim için önemli" dedi.

"EN BÜYÜK AVANTAJLARI RAHATLIK"

Saha içinde gerçekleşen itirazlara da değinen deneyimli teknik adam, son olarak şunları söyledi:

"Hoşlanmadığımız riskler bunlar. Bazen insan çileden çıkabilir o yorgunluk içinde. O baskı insanlara değişik şeyler yaptırabilir. Oyuncular bu seviyede kontrollü olması gerekir. İtiraz hiç hoş değil. İzlanda'nın en büyük avantajları, rahatlığı. Bugün 400 seyirci ile maçtan önce buluşuyorlar. Anlatabiliyor muyum? Bunun oyuncu üzerindeki etkisi inanılmaz olur. Hep beraber barlara giderler. Bizde maalesef öyle değil."

TOSUN: "BURADAN PUANLARLA DÖNECEĞİMİZİ UMUYORUZ"

A Milli Takım'ın golcü oyuncusu Cenk Tosun ise yaptığı açıklamada, "Gerçekten İzlanda'nın son yıllara oynadığı futbol ortada. Kolay maç olmayacak. Yüzde 100 hazırız. Biz de çok iyi takımız. Ukrayna'nın karşısında oynadığımız oyunu oynarsak, buradan puanlarla döneceğimizi umuyoruz" dedi.

"ÇABUK SİLDİK O MAÇI"

2016 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda İzlanda'ya 3-0 mağlup olunan maçın hatırlatılması üzerine ise Cenk, "O maç gerçekten iyi geçmemişti. Çok çabuk sildik o maçı. Yaptığımız hataları bir daha yapmamaya gayret gösterdi. 2-0'dan sonra önemli pozisyonlar kaçırmıştık. Onun üstüne seneler geçti ve biz takım olarak iyi işler yapmaya çalışıyoruz. Bence yarınki maç çok farklı bir maç olacak. Her maçı ikinci devre oynadığımız gibi oynarsak yenemeyeceğimiz takım yok. İlk devre yakışmayan bir oyun oynadık ama gerçek milli takımı ikinci yarı gösterdik" diye konuştu.

"YARINA HAZIRIM"

Ukrayna maçında baldırına yediği darbe hakkında da konuşan Cenk Tosun, "Bir pozisyonda baldırıma bir diz gelmişti. Nasıl ağrı olduğunu biliyorsunuz. Doktorlarımız, herkes çok ilgilendi. Uçakta bile hep buz yapıyordum. Yarınki maça hazırlamak için ellerinden geleni yaptılar. Hocamın şans vermesi durumunda yarına hazırım" ifadelerini kullandı.

5-6 saat uçak yolculuğu sonrası yorgun düştüklerini belirten milli oyuncu, "Bugün gereken dinlenmeleri yaptık. Bence profesyonelliğe yakışan şekilde herkesin yüzde 100 hazır olacağını düşünüyorum yarına kadar" şeklinde konuştu.