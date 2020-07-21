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HaberlerGalatasaray Haberleri Fatih Terim’in en kötü sezonu değil!
21.07.2020 - 07:00 |

Fatih Terim’in en kötü sezonu değil!

Galatasaray’da dördüncü dönemini yaşayan tecrübeli teknik adam bu sezonu kupasız geçerken, Canaydın döneminde daha kötü sonuçlar almış ve sezonu tamamlayamadan ayrılmıştı

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu sezonu kupasız kapatırken, ortaya çıkan kötü istatistikler de tecrübeli teknik adamın kariyerine hiç yakışmadı.
Ancak Terim’in Galatasaraylı yıllarına bakıldığında, usta çalıştırıcının bundan kötüsünü de yaşadığı görülüyor.
Cim-Bom’da görev yaptığı resmi maçlar göz önünde bulundurulduğunda, Fatih Terim’in en kötü döneminin, 2002-2004 yılları arasında, Özhan Canaydın’ın başkanlığı döneminde olduğu ortaya çıkıyor.
O dönemde 76 resmi maçtan 40’ını kazanabilen Terim, 20 de yenilgi alarak maç başına puanı 1.79’da tutabildi. Son döneminde ise 107 resmi karşılaşmaya çıkan Galatasaray’ın teknik patronu, 57 galibiyete karşılık 28 yenilgi gördü, 22 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. 2017-2020 arasındaki dönemde Fatih Terim’in resmi maçlardaki puan ortalaması ise 1.80...

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